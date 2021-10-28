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Общество28 октября 2021 15:50

В Сбере рассказали, как заботятся о здоровье сотрудников и клиентов в период пандемии

Руководитель блока HR Наталья Дудина перечислила меры поддержки коллектива
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Руководитель блока HR Наталья Дудина

Руководитель блока HR Наталья Дудина

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в России и введения нерабочих дней в ряде регионов старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина рассказала, как компания поддерживает своих сотрудников и заботится о клиентах.

«Главная ценность Сбера – это люди: наши клиенты и наши сотрудники. И наш главный фокус – особая забота о здоровье команды во время пандемии», - заявила Дудина журналистам.

Она добавила, что Сбер комплексно подходит к поддержке своих сотрудников, к примеру, на следующий год запланировано повышение зарплат всей команде.

«Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды. В первую очередь, обеспечиваем достойное вознаграждение. В текущем году мы уже повысили зарплаты нашим сотрудникам в среднем на 6%. На следующий год предусмотрели в бюджете повышение в районе 7% (впереди утверждение в рамках бизнес-плана)», - рассказала Дудина.

Спикер подчеркнула, что помимо финансовой поддержки Сбер обеспечивает сотрудникам возможность непрерывного обучения, дает возможность самореализации.

«Сбер заботится о том, чтобы сотрудники могли получать новые профессии, работать с наставниками, участвовать в волонтерских проектах. В компании созданы условия для сохранения баланса работы и личной жизни: частичная занятость, саббатикал, удаленка из других регионов России, помогаем сотрудникам быть продуктивными родителями», - подытожила Наталья Дудина.

БИЗНЕС-ПРЕСС