Кондитерка - это зона риска. Поэтому фальсификат не пройдет!

Мы все - потребители, мы все в зоне риска. И нам очень интересно, где и как проверяют то, чем нас кормят. Мы приехали в одну из новейших испытательных лабораторий Серконс-Эко, которая специализируется на продуктах питания, алкоголе, воде и косметике. Здесь тестируют еду и многое другое на качество и безопасность, а также на физико-химические показатели. Каково же было наше удивление, когда мы встретили в лаборатории самого знаменитого кондитера страны, чемпиона России по кондитерскому искусству, создателя сети магазинов «Народный кондитер», телеведущего Рената Агзамова.

Оказывается, любимец сладкоежек и всех без исключения телезрителей лично привозит продукты на проверку в новую лабораторию. Во-первых, потому, что производители кондитерских изделий обязаны испытывать свою продукцию в рамках программы производственного контроля. Во-вторых, Ренат тестирует не только свои торты, но и исходное сырье. Как на микробилогию, так и на жирно-кислотный состав. В том числе на возможную фальсификацию молочных жиров жирами на растительной основе или растительными маслами. Чтобы не дай бог, кто-то из поставщиков не подсунул фальсификат сливочного масла вместо натурального продукта.

Недавно к знаменитому кондитеру обратились 7 поставщиков сливочного масла. Специалисты «Народного кондитера» в ответ запросили документацию, подтверждающую, что масло натуральное. В результате, только 3 компании подтвердили, что их продукт соответствует ГОСТу. Четверо же сразу сказали, что не смогут предоставить документы. Зато три компании гарантировали железобетонно, что будет «натурпродукт». Их образцы были сданы в лабораторию Серконс-Эко, и оказалось, что в двух из них нормальное масло, а в третьем - самый натуральный фальсификат сливочного масла! В образце были найдены стерины растительных масел и жиры на растительной основе.

То есть, поставщики дали магазинам протоколы исследований, подтверждающие, что у их продукции - абсолютное соответствие всем ГОСТам. И только благодаря Серконс-Эко удалось выявить обман. «Ведь если я гарантирую своим покупателям натуральность, то я ее лично проверяю, - объясняет Ренат Агзамов, - Мало того, что мы новых поставщиков так тестируем, но раз в 3 месяца мы мониторим наших постоянных поставщиков».

На самом деле, «кондитерка» - это зона риска. Сладкое, влажное, жирное - микрофлора, в которой с большим удовольствием развиваются бактерии. И ответственный производитель должен гарантировать своему покупателю, что он не отравится.

Ренат познакомился с новой лабораторией, когда ему сообщили, что там самое современное оборудование и самые передовые технологии. Но когда он приехал, то увидел в первую очередь не приборы, а специалистов. Удивило, что и в микробиологии, и в физико-химической лаборатории - огромное количество молодежи, искренне увлеченной своим делом. В любой компании чувствуется энергетика. Легко понять, когда люди пришли делать свою работу не для галочки. Если обстановка здоровая, гармоничная, значит, значит, будет и результат.

По словам Рената Агзамова, опыт работы на телевидении помогает понять людей. В его проектах не бывает родственников или друзей, все проходят такой же кастинг, как продукты - испытания. «Поэтому покупатель доверяет мне и любит мою продукцию, - говорит Агзамов, - Мы так активно открываемся по всей России, потому что мы честны. Я - единственный производитель в мире, который не побоялся указать свой мобильный телефон на продукте. Будучи медийным человеком. Я не прячусь за ширмой, не маскируюсь за кучей экспертов».

На испытания в новую лабораторию Ренат привозит сливки, сметану, сгущенное молоко, пряники, сливочное масло, гречишный мед. Если что-то из этого ассортимента не соответствует требованиям, им не суждено приобщиться к кондитерскому искусству в любых его проявлениях. Ни в качестве эксклюзивных тортов для знаменитостей, ни в сегменте более доступных, но все равно вкусных десертов.

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