Реалити-шоу «Улица» собрало 12 млн зрителей: проект помогает музыкантам найти путь к славе — вместе с Даней Милохиным, Эльдаром Джараховым, «кис-кис» и Noize MC

Проект даёт шанс молодым артистам рассказать о себе широкой аудитории: музыканты встречаются в уличных батлах, где победителей определяют зрители

Первые выпуски оригинального реалити-шоу «Улица» от VK Видео и Музыки ВКонтакте собрали у экранов больше 12 миллионов человек. Проект даёт шанс молодым артистам рассказать о себе широкой аудитории: музыканты встречаются в уличных батлах, где победителей определяют зрители. Каждую серию шоу открывают звёзды.

VK Видео — новая видеоплатформа, которая объединила видеоресурсы ВКонтакте и ОК, а также всех продуктов компании VK. «Улица» стала первым музыкальным реалити-шоу собственного производства VK Видео. Видеоплатформа уже готовит другие шоу, сериалы и видеопроекты, снятые как в традиционном горизонтальном, так и в вертикальном форматах.

Каждый выпуск «Улицы» проходит в формате уличного батла: музыканты играют вживую на центральных улицах Москвы и соревнуются по принципу плей-офф. Проигравший выбывает — никаких вторых шансов и времени на раскачку. Кто достоин пройти в следующий этап, выбирают только зрители битвы: в шоу нет звёздного жюри. В «Улице» нет и постоянных ведущих: их место занимают приглашённые артисты. Первый выпуск шоу открыла группа «кис-кис», второй — группа «ХЛЕБ». В следующих сериях выступят Даня Милохин, Эльдар Джарахов, Noize MC, Мари Краймбрери, Найк Борзов, группа PIZZA и другие.

Первые выпуски реалити-шоу привлекли зрителей разных возрастов, но больше всего понравились молодым людям: ядром аудитории стали пользователи VK Видео от 18 лет до 21 года. Молодые люди предпочитают всегда быть в движении — возможно, именно поэтому «Улицу» чаще смотрят с мобильных устройств.

Финалисты шоу встретятся на большой сцене. Победитель сможет снять клип и записать студийный альбом при поддержке музыкального лейбла «Подземка Рекордс», а также получить грант на 1 миллион рублей на продвижение ВКонтакте. Зрители VK Видео увидят трансляцию финала 26 ноября в официальном сообществе «Улицы».

Видеоплатформа VK Видео стала крупнейшей в России уже на старте: её активная уникальная ежедневная аудитория составила 40 миллионов человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ОК и ВКонтакте, а также всех продуктов экосистемы VK. Ежегодно в ОК и ВКонтакте появляется больше 250 миллионов видео: из них 80% — это UGC-контент, а 20% — профессиональный. На новой видеоплатформе VK Видео вырастет количество профессионального контента, среди него появится больше видео собственного производства.