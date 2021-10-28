Американский журнал "Форбс": "Расстреляем корабли Черноморского флота России как в тире"

Корабли Черноморского флота в Севастополе. Фото: Александр КОЦ

Военный обозреватель влиятельного американского еженедельника «Форбс» Дэвид Экс опубликовал в последнем номере журнала статью, в которой загодя «похоронил» Черноморский флот России. В материале, написанном в классических традициях «холодной войны», журналист выразил мнение, что стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, хотя им уже по сорок лет, могут быстро и эффективно расправиться с группировкой российских кораблей.

- Черное море стало гораздо более опасным местом после российского вторжения на Крымский полуостров. С тех пор Крым превратился в настоящую крепость на юго-восточном фланге НАТО. Кремль разместил там корабли, истребители и ракеты. Но в военное время Черное море могло бы превратиться в тир. И основными стрелками в нем могут стать B-1, - полагает Экс. - Эти бомбардировщики недавно были приспособлены к тому, чтобы нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM стоимостью до 3 миллионов долларов. Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами по российскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе.

Похожую незавидную судьбу автор напророчил и нашему Балтийскому флоту. Причем, почему-то неоспоримым преимуществом американских ракетоносцев досужий обозреватель считает то, что «свой удар, они будут наносить из воздушного пространства НАТО, не приближаясь к российским границам». Как будто в реальной боевой обстановке это будет иметь какое-то значение для дальнобойных комплексов российской ПВО.

Комментируя публикацию в «Форбсе», российский военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что бомбардировщик B-1B Lancer является устаревшей моделью, даже по меркам специалистов армии США.

Военный эксперт Алексей Леонков. Фото: YouTube

- Для того, чтобы «превратить Черноморский и Балтийский флот в тир», американцам потребуется задействовать огромное количество носителей, кратно превосходящих возможности нашей ПВО, - отмечает Леонков. - Это то, что они отрабатывают в ходе своих учений. Но пока что приходят к выводу, что разрушить российскую ПВО не удастся. Все, что к нам полетит, будет сбито, причем еще до того, как бомбардировщики выйдут на свои позиции. Наши системы ПВО успешно сбивали крылатые ракеты американцев в Сирии в 2018 году. А ведь то, что стоит у сирийцев, - это только экспортный вариант, Комплексы ПВО, размещенные у нас, более современные и качественные.