Утром деньги, вечером газ: Почему Молдавия не может договориться с Газпромом о поставках голубого топлива

Прежние попытки молдован добиться от России заключения нового газового соглашения на льготных условиях завершились безрезультатно. Фото: Shutterstock

28 октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры вице-премьера молдавского правительства Андрея Спыну с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером по условиям нового контракта (старый заканчивается в последний день октября).

По предварительной информации в четверг каких-либо определенных договоренностей достигнуто не было.

Напомним, прежние попытки молдован добиться от российской стороны заключения нового соглашения на льготных условиях уже завершились безрезультатно - газовый концерн требует погашения 700- миллионной заложенности молдавской стороны перед ним за уже поставленное голубое топливо.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к члену комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустаму Танкаеву.

- Почему Россия по прежнему не хочет продавать газ Молдове. Кто кому не готов идти на уступки?

- Молдавия много лет не платила России за поставляемый газ. Задолженность более чем в 700 млн долларов. Как с ней быть не очень понятно — не очень понятно.

- Разве не понятно?

- Ну, нам то понятно: надо платить. А Кишиневу - не очень понятно. У Молдавии никакого желания отдавать 708 млн нет. Долги отдали — заключаем новый контракт. И будете получать газ на общих основаниях.

- Что идет не так?

- Молдавия маленькая и очень бедная страна. Для них подобные выплаты - это смертельный удар по бюджету.

- Как выходить из положения?

- Один из реальных вариантов - это решение судьбы Приднестровья. Оно находится в очень непонятном юридическом и хозяйственном положении. Если бы в переговоры был внесен этот элемент со стороны Молдавии - было бы возможно какое то движение.

- Но этот элемент не рассматривается?

- Молдавской стороной - нет. Потому возможен такой вариант: возврат долгов и заключение нового договора. Долгосрочного. С привязкой цены газа не к биржевой цене, весьма рискованной, а с привязкой к чему-то конкретному. Раньше привязывали к мазуту. Можно выбрать другой энергоноситель. Это должен быть вариант спокойный.

- И в чем же гарантия спокойствия?

- Евросоюз установил требование, чтобы весь газ продавался чрез хабы по спотовым поставкам. И он создал для себя огромную проблему. Для экономистов известно - современные биржи не инструмент конкуренции, а инструмент зарабатывания денег на спекулятивных операциях И там нельзя допускать продажи большого объема товара - это вызывает неустойчивость цен. Которую сейчас и видим в Европе. Она порождена тем, что 30% газа продается через хабы. Хотя во всех учебниках написано - не более 3%.

- Политики западные учебников по экономике, похоже, не читали...

- Дикие они люди. И решения у них такие же. Но выходить из положения надо. Венгрия указала путь - заключила долгосрочный контракт с реальной формулой цены. Без всяких хабов. И это открыло для Венгрии спокойное будущее. Молдавии надо было бы идти по тому же пути. Кстати, первое требование у всех стран, входящих в ЕС — погасить долги.

- Старый контракт молдавский был очень щадящим?

- Там была фантастическая цена. Она во многом была политически обусловлена. Это был нерыночный контракт. И продлевать его со страной, которая указывает, что она наш враг - это странно. Объявлять кого-то своим врагом могут разве что США.

- Так все же какие у Молдавии пути?

- Их два. Один - найти кредит на 700 млн. Для Молдавии это безумная сумма. Есть ли в мире банки, которые им такой кредит дадут — я не знаю. Но попытаться можно. Допустимая сумма кредита должна составлять определенную долю от валового продукта. Больше этой доли невозможно отдать — народ же надо кормить. И Молдавия загнала себя в эту ситуацию сама, не оплачивая даже дешевый газ.

- А второй путь?

- Как я уже говорил, в качестве разменной монеты - решить проблему Приднестровья. Таким образом списать долг и начинать жить дальше, с новой страницы.

- А Кишинев разве может пойти на такое?

- Для них это очень дискомфортно. Ну Приднестровье они уже потеряли де факто давно. При том вся ситуации вокруг Приднестровье — ее обслуживание — этого же все требует денег.

- Европа может помочь Молдове?

- Может. В двух случаях. Либо по общим банковским правилам. Либо в случае гуманитарной катастрофы.

Молдавии надо думать о том, что существует политическая целесообразность. И эта сообразность должна преобладать.

- А помощь от Румынии, с которой они хотели объединиться?

- Румыния к этому отнюдь не стремится. Они тоже бедная страна с массой проблем. Зачем им ноша в виде нищего населения?

- Поляки вон вроде помогли — подкинули миллионо кубов...

- Поляки сейчас сжиженный газ не получают из США. Раньше это было под кредит в 1 млрд долларов, одобренный конгрессом. И поляки рассчитывали на газопровод «Балтик пайп» из Скандинавии. Но в Норвегии обвально упала добыча газа, на 19%. Все думали о политике и никто не слушал специалистов.

- То есть и на транзитный газ из Польши Кишиневу рассчитывать не приходится?.

- Строить «Балтик пайп» - никто на это не даст денег. Труба не окупится. Она пустая будет. И поляки оказались в бешеной ситуации — им придется договариваться о газе с Москвой. И в Польше уже поднялось движение за договоренность с Россией.

- На какую цену газа Кишинев надеется?

- Если рассчитывают на долгосрочный договор (против чего возражает Брюссель), то могли бы получать по 250 долларов, как сейчас получает Венгрия.