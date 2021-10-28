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Экономика28 октября 2021 17:36

Утром деньги, вечером газ: Почему Молдавия не может договориться с Газпромом о поставках голубого топлива

Эксперт назвал условия, на которых Молдавия может договориться с Газпромом по газу
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
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Прежние попытки молдован добиться от России заключения нового газового соглашения на льготных условиях завершились безрезультатно.

Прежние попытки молдован добиться от России заключения нового газового соглашения на льготных условиях завершились безрезультатно.

Фото: Shutterstock

28 октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры вице-премьера молдавского правительства Андрея Спыну с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером по условиям нового контракта (старый заканчивается в последний день октября).

По предварительной информации в четверг каких-либо определенных договоренностей достигнуто не было.

Напомним, прежние попытки молдован добиться от российской стороны заключения нового соглашения на льготных условиях уже завершились безрезультатно - газовый концерн требует погашения 700- миллионной заложенности молдавской стороны перед ним за уже поставленное голубое топливо.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к члену комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустаму Танкаеву.

- Почему Россия по прежнему не хочет продавать газ Молдове. Кто кому не готов идти на уступки?

- Молдавия много лет не платила России за поставляемый газ. Задолженность более чем в 700 млн долларов. Как с ней быть не очень понятно — не очень понятно.

- Разве не понятно?

- Ну, нам то понятно: надо платить. А Кишиневу - не очень понятно. У Молдавии никакого желания отдавать 708 млн нет. Долги отдали — заключаем новый контракт. И будете получать газ на общих основаниях.

- Что идет не так?

- Молдавия маленькая и очень бедная страна. Для них подобные выплаты - это смертельный удар по бюджету.

- Как выходить из положения?

- Один из реальных вариантов - это решение судьбы Приднестровья. Оно находится в очень непонятном юридическом и хозяйственном положении. Если бы в переговоры был внесен этот элемент со стороны Молдавии - было бы возможно какое то движение.

- Но этот элемент не рассматривается?

- Молдавской стороной - нет. Потому возможен такой вариант: возврат долгов и заключение нового договора. Долгосрочного. С привязкой цены газа не к биржевой цене, весьма рискованной, а с привязкой к чему-то конкретному. Раньше привязывали к мазуту. Можно выбрать другой энергоноситель. Это должен быть вариант спокойный.

- И в чем же гарантия спокойствия?

- Евросоюз установил требование, чтобы весь газ продавался чрез хабы по спотовым поставкам. И он создал для себя огромную проблему. Для экономистов известно - современные биржи не инструмент конкуренции, а инструмент зарабатывания денег на спекулятивных операциях И там нельзя допускать продажи большого объема товара - это вызывает неустойчивость цен. Которую сейчас и видим в Европе. Она порождена тем, что 30% газа продается через хабы. Хотя во всех учебниках написано - не более 3%.

- Политики западные учебников по экономике, похоже, не читали...

- Дикие они люди. И решения у них такие же. Но выходить из положения надо. Венгрия указала путь - заключила долгосрочный контракт с реальной формулой цены. Без всяких хабов. И это открыло для Венгрии спокойное будущее. Молдавии надо было бы идти по тому же пути. Кстати, первое требование у всех стран, входящих в ЕС — погасить долги.

- Старый контракт молдавский был очень щадящим?

- Там была фантастическая цена. Она во многом была политически обусловлена. Это был нерыночный контракт. И продлевать его со страной, которая указывает, что она наш враг - это странно. Объявлять кого-то своим врагом могут разве что США.

- Так все же какие у Молдавии пути?

- Их два. Один - найти кредит на 700 млн. Для Молдавии это безумная сумма. Есть ли в мире банки, которые им такой кредит дадут — я не знаю. Но попытаться можно. Допустимая сумма кредита должна составлять определенную долю от валового продукта. Больше этой доли невозможно отдать — народ же надо кормить. И Молдавия загнала себя в эту ситуацию сама, не оплачивая даже дешевый газ.

- А второй путь?

- Как я уже говорил, в качестве разменной монеты - решить проблему Приднестровья. Таким образом списать долг и начинать жить дальше, с новой страницы.

- А Кишинев разве может пойти на такое?

- Для них это очень дискомфортно. Ну Приднестровье они уже потеряли де факто давно. При том вся ситуации вокруг Приднестровье — ее обслуживание — этого же все требует денег.

- Европа может помочь Молдове?

- Может. В двух случаях. Либо по общим банковским правилам. Либо в случае гуманитарной катастрофы.

Молдавии надо думать о том, что существует политическая целесообразность. И эта сообразность должна преобладать.

- А помощь от Румынии, с которой они хотели объединиться?

- Румыния к этому отнюдь не стремится. Они тоже бедная страна с массой проблем. Зачем им ноша в виде нищего населения?

- Поляки вон вроде помогли — подкинули миллионо кубов...

- Поляки сейчас сжиженный газ не получают из США. Раньше это было под кредит в 1 млрд долларов, одобренный конгрессом. И поляки рассчитывали на газопровод «Балтик пайп» из Скандинавии. Но в Норвегии обвально упала добыча газа, на 19%. Все думали о политике и никто не слушал специалистов.

- То есть и на транзитный газ из Польши Кишиневу рассчитывать не приходится?.

- Строить «Балтик пайп» - никто на это не даст денег. Труба не окупится. Она пустая будет. И поляки оказались в бешеной ситуации — им придется договариваться о газе с Москвой. И в Польше уже поднялось движение за договоренность с Россией.

- На какую цену газа Кишинев надеется?

- Если рассчитывают на долгосрочный договор (против чего возражает Брюссель), то могли бы получать по 250 долларов, как сейчас получает Венгрия.

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