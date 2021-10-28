Министр обороны Сергей Шойгу поприветствовал победителей проекта «Дети-герои»

Церемония награждения проекта "Дети-герои" прошла в онлайн-формате в стенах Совета Федерации.

- Действия каждого из вас в чрезвычайной ситуации - это образец героического, высоконравственного поведения, сопряженного с огромным риском для собственной жизни, - статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков зачитывал приветственные слова министра обороны Сергея Шойгу. - Надеюсь, что ваши добрые дела и искренняя благодарность за них станут отправной точкой на пути беззаветного служения Отечеству.

Приветственные слова министра обороны Сергея Шойгу зачитал статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

Слова министра обороны были обращены к победителям Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои»: церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, состоялась в Совете Федерации в формате телемоста. Мероприятие ежегодно проходит в преддверии Дня народного единства, в этом году уже в восьмой раз. Участие в нем приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Юрий Воробьев, Виктор Бондарев, Дмитрий Перминов и Александр Карелин и статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Виновникам торжества вручена специальная медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Как подчеркнул в приветственном слове Сергей Шойгу, для молодежи и всего общества героические поступки должны «послужить надежным ценностным ориентиром, мощным стимулом к самосовершенствованию».

Шойгу отметил, что в этом году среди героев есть и юнармейцы. В критических обстоятельствах они успешно применили полученные знания и навыки, поспешив на помощь людям, попавшим в беду.