Семь бед, один ответ: как связаны инсульт, инфаркт и холестерин

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Все это известно под словом «инсульт» – одной из самых распространенных причин смертей в мире. Если же нарушается кровоснабжение сердечной мышцы, речь идет об инфаркте – еще более распространенном «убийце». Рассказываем, что приводит к этим состояниям и как снизить вероятность их появления.

Следствие, а не причина

Несмотря на то, что инфаркт и инсульт затрагивают разные органы, причины у них могут быть схожими. На самой характерной из них мы подробнее остановимся позже – пока дадим определения.

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Он не возникает спонтанно – это всегда осложнение острых или хронических заболеваний, которые у человека уже были. Опасен инсульт тем, что он может привести к летальному исходу или необратимо нарушить часть функции мозга.

В большинстве случаев к инсульту приводят:

1) Атеросклероз – заболевание артерий, сопровождающееся образованием холестериновых бляшек;

2) Артериальная гипертензия, или гипертония – высокое артериальное давление;

3) Сахарный диабет – нарушение обмена веществ, при котором в крови повышается уровень глюкозы;

4) Сочетание этих болезней.

Инсульт в быту часто называют «кровоизлиянием в мозг», но на эту его разновидность приходится всего 20-25% случаев, а на ишемический, то есть связанный со снижением кровообращения – 75-80%.

Перейдем к инфаркту миокарда. Это заболевание, которое обусловлено гибелью части сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной артерии сердца. Как и инсульт, это угрожающее жизни состояние.

Основные причины его появления аналогичны инсульту, но абсолютное большинство случаев развивается у людей с ишемической болезнь сердца или ИБС. При ИБС стенки артерий, снабжающих кровью сердце, сужаются, в результате чего сердце получает меньше кислорода.

Семей, в которых бабушка или дедушка перенесли инсульт или инфаркт, много, но это не значит, что молодые полностью исключены из зоны риска. По данным ВОЗ, от ишемической болезни сердца и инсультов умирает 27% людей во всём мире, в том числе фанаты здорового образа жизни и спортсмены.

В одной лодке

Инсульт и инфаркт относятся к группе сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что некоторые состояния, способные привести к инсульту, могут привести и к инфаркту миокарда. Атеросклероз – один из самых ярких примеров, поскольку холестериновые бляшки способны нарушить кровообращение практически любой части тела.

Относительно холестерина существует много мифов. Он считается однозначно вредным, но на самом деле холестерин – один из строительных материалов нашего организма, которое входит в состав клеточных мембран и обеспечивает их устойчивость. Также он нужен для производства желчных кислот и на его основе создаются стероидные гормоны.

Холестерина не растворяется в воде, поэтому не может циркулировать в крови самостоятельно. Эту задачу на себя берут липопротеины, которые образовывают с ним соединения низкой и высокой плотности – ЛПНП и ЛПВП.

ЛПНП переносят холестерин из печени к периферическим тканям и органам. Если холестерина в них уже достаточно, ЛПНП деваться некуда – они задерживаются в кровотоке, проникают в стенки сосудов и остаются там, образовывая бляшки. Кровоток ухудшается, а вместе с ним и обеспечение тканей и органов кислородом. Последствия этого нам уже известны.

За это свойство липопротеины низкой плотности называются «вредным» холестерином. «Полезными» считаются липопротеины высокой плотности – они способны переносить излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.

У соотношения ЛПНП к ЛПВП есть свое название – индекс атерогенности. В норме он не должен превышать 3,5.

Не холестерином единым

Уровень холестерина не расскажет о состоянии сердечной мышцы. В этом поможет тропонин I. Этот белок содержится в составе мышечных клеток сердца. В норме он отсутствует в крови, реже - присутствует в незначительном количестве, но при повреждении миокарда его концентрация повышается. Также тропонин I может выделяться в кровь из-за воспалительных процессов, апоптоза, запрограммированной гибели клеток и других причин, ведущих к повреждению миокарда.

Еще один важный показатель – уровень гомоцистеина. Это вещество образовывается в результате биосинтеза из цистеина и метионина – незаменимой для человека аминокислоты. Избыток гомоцистеина опасен развитием атеросклероза из-за повреждения стенок кровеносных сосудов и формирования кровяных сгустков.

Как начать профилактику

По данным ВОЗ, профилактика может предотвратить до 80% преждевременных инфарктов и инсультов. Однако есть проблема – большинство людей не знает полную картину своего здоровья.

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