Климат меняется быстрее, чем мы льем воду

Депутат Госдумы РФ Николай Николаев. Фото: Дмитрий ШИРОКОВ

Странно звучит фраза «управлять реками». Как это можно представить человеку, далекому от водохозяйственной отрасли. Но для специалистов управление водными объектами – вопрос более чем насущный. Об этом говорили на нынешнем водной конгрессе его участники, об этом же говорили и мы с депутатом Николаем Николаевым в нашей студии.

- Оздоровление Волги – хороший пример того, как мы можем работать с нашими реками, - отмечает депутат. – Есть деньги, ведутся работы, виден результат. Но с другими объектами дела обстоят хуже. В европейской части в скорой помощи нуждаются Дон, Терек. В Сибири – Лена. На Дальнем Востоке – Амур. Я уж о более мелких реках не говорю. Многие регионы говорят сегодня – необходимо как можно быстрее начинать работать по другим объектам также как и по Волге.

- Разделяю это мнение. Что мешает?

- Прежде всего не все вписываются в бюджет. Ведь объем работ колоссальный. Этим летом я проехал от истока до устья Дона, чтобы самому увидеть, что происходит на реке. И на многих участках Дон можно перейти вброд по щиколотку. А ведь это тот самый Дон, который ранее славился своим судоходством.

- В чем причина такого обмеления, на ваш взгляд?

- Это происходит, потому что меняется климат. А вместе с ним характеристики рек — уровень воды, растительность, речная фауна.

- И как быть?

- Здесь не поможет механическое выделение средств. Климат меняется быстрее, чем мы принимаем решения. Поэтому нам нужно сначала изменить системный подход. Допустим, почистим мы русло реки, но через два года его снова нужно будет чистить. Вопрос - как поддерживать реку всегда в хорошем состоянии? Для этого нужно внедрять новые подходы к экологическому управлению водными ресурсами.

Новые подходы депутат Николай Николаев видит в двух моментах – обязательное привлечение ученых и опыт предков, живших на Дону. В частности, казаки Дона в засушливые годы умели за один-два месяца углублять и расчищать русло реки с помощью специальных приспособлений — полудамб. Сейчас такой принцип тоже используют, но сроки значительно увеличились – до двух лет.

- А за два года, - говорит Николаев, – на Дону может остров появиться и зарасти травой. Нет у нас оперативности.

- Но у Дона есть еще одна особенность. Сезонная наполняемость.

- Да, он наполняется через осадки, которых сейчас мало. Но есть решение. Когда-то был построен Волго-Донский канал, забирающий воду из Дона в Волгу. Тогда воды в Доне хватало, сейчас он мелеет. Нужно воду возвращать. Для этого в свое время был разработан проект Волго-Донского канала-2. Но его подзабыли. Нужно вспомнить и внедрить. Это один из примеров. А в целом, проблемы Дона нужно обсуждать комплексно. Кстати, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край – засушливые регионы. Здесь еще в советское время была разработана система мелиорации через каналы, ерики и т.д. Сегодня это непростительно огромное расходование воды. Ведь есть другие технологии. Например, капельное орошение, которое позволяет экономить воду на 80 процентов.

- Не каждый аграрий согласится за свой счет внедрять новые технологии!

- Поэтому я и говорю, что выделяемые на реабилитацию рек деньги должны расходоваться эффективно. На Дон дали 105 млрд рублей. Как они будут использованы? Разный объем работ можно провести на одну и ту же сумму. Об этом мы и говорим на конгрессе. Деньги в стране есть, но насколько эффективно они используются?

- Хорошо. Вы поговорили на конгрессе, а что дальше?

- Сейчас будут формироваться резулятивные документы по водному конгрессу, которые не останутся лежать без дела. К тому же здесь присутствуют представители министерств, иных ведомств, которые занимаются вопросами воды. Как говорится, вода камень точит. И чем больше людей во власти участвуют в этих обсуждениях, тем ближе мы будем к цели, чтобы деньги использовались с умом.

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