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Общество28 октября 2021 23:20

Более 600 тысяч школьников проверили свои знания во Всероссийской олимпиаде школьников по литературе

12 октября по всей России стартовала бесплатная Олимпиада школьников по литературе на платформе Учи.ру
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Фото Pixabay.com

Фото Pixabay.com

Мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Культура» на сайте literatura.uchi.ru. За первые две недели участие в конкурсе приняли более 600 тысяч школьников с 1 по 9 класс. Олимпиада продлится до 2 ноября.

Одними из первых попробовали свои силы в прохождении Олимпиады учащиеся из Краснодарского края, Волгоградской, Калужской и Челябинской областей. Эти школьники приняли участие в торжественном открытии в онлайн-формате, где с приветственным словом выступили генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру Сергей Веременко.

За первые две недели участие в Олимпиаде приняли более 600 тысяч школьников. Соревнование продлится до 2 ноября, и охватит еще большее число учеников.

Востребованность состязания во многом обусловлена форматом Олимпиады – она разработана в игровой форме, что делает её прохождение ещё увлекательнее. Это способствует развитию интереса к предмету и более лёгкому усвоению информации. Для прохождения онлайн-состязания школьникам потребуется только планшет или ноутбук с выходом в интернет. Всего на выполнение всех заданий участникам отводится 60 минут. Сайт Всероссийской олимпиады по литературе: literatura.uchi.ru.

Благодаря национальному проекту «Культура» подготовка к Олимпиаде также стала простой: все необходимые тексты доступны бесплатно в электронном виде на портале «Книжные памятники» и в приложении «Свет» Национальной электронной библиотеки. Для того, чтобы воспользоваться ресурсом, нужно всего лишь зарегистрироваться через «Госуслуги».

Одна из целей национального проекта «Культура» - сохранение и популяризация русского языка и литературы. Для этого по модельному стандарту ежегодно обновляются сотни муниципальных библиотек. Теперь это комфортные и современные пространства, где можно не только прочитать интересную книгу, но и с пользой провести время, поработать в коворкинге или раскрыть свои таланты в тематических студиях. Кроме того, для всех желающих доступна Национальная электронная библиотека (НЭБ), где можно найти не только современные книги, но и редкие документы. Ежегодно благодаря нацпроекту «Культура» оцифровывается и добавляется в открытый доступ НЭБ 8 тысяч книжных памятников. А больше информации о великих писателях и популярных деятелях культуры можно узнать на портале «Культура.рф», который также развивается в рамках нацпроекта.

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