Анекдоты: А ведь если подумать, гордое американское US сменой языка на клавиатуре компьютера превращается в простое русское ГЫ…

История новейшего российского капитализма в двух томах:

Том 1. Понты.

Том 2. Кранты.

* * *

- Дорогая, пойдем в ресторан или махнем на Мальдивы?

- Но сейчас же карантин.

- Ну не хочешь - как хочешь.

* * *

- Глушите мотор, экзамен окончен.

- Ну что, я сдала на права?

- Вот когда МЧС нас вытащит из машины, я вам отвечу.

* * *

Смотреть матчи с участием сборной России по футболу - все равно что раз за разом пересматривать фильм «Чапаев» в надежде на то, что Василий Иванович все-таки выплывет.

* * *

Одесса.

Изя выходит из такси, лезет за деньгами, чтобы расплатиться, долго шарит по карманам и говорит таксисту:

- Ой! Шо такое? Кажется, я тут у вас где-то кошелек в машине обронил!

Таксист резко нажимает на газ.

Изя, глядя вслед:

- А Рабинович таки не наврал, оно сработало!

* * *

Если взять из квитанции ЖКХ графу «капитальный ремонт» и умножить сумму из нее на количество квартир в нашем подъезде, то возникает закономерный вопрос:

- А где, собственно, дубовый паркет, мраморная лестница в подъезде, камин, витражные окна и швейцар в ливрее, приветливо распахивающий входную дверь?