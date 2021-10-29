Анекдоты: А ведь если подумать, гордое американское US сменой языка на клавиатуре компьютера превращается в простое русское ГЫ…

История новейшего российского капитализма в двух томах:
Том 1. Понты.
Том 2. Кранты.
* * *
- Дорогая, пойдем в ресторан или махнем на Мальдивы?
- Но сейчас же карантин.
- Ну не хочешь - как хочешь.
* * *
- Глушите мотор, экзамен окончен.
- Ну что, я сдала на права?
- Вот когда МЧС нас вытащит из машины, я вам отвечу.
* * *
Смотреть матчи с участием сборной России по футболу - все равно что раз за разом пересматривать фильм «Чапаев» в надежде на то, что Василий Иванович все-таки выплывет.
* * *
Одесса.
Изя выходит из такси, лезет за деньгами, чтобы расплатиться, долго шарит по карманам и говорит таксисту:
- Ой! Шо такое? Кажется, я тут у вас где-то кошелек в машине обронил!
Таксист резко нажимает на газ.
Изя, глядя вслед:
- А Рабинович таки не наврал, оно сработало!
* * *
Если взять из квитанции ЖКХ графу «капитальный ремонт» и умножить сумму из нее на количество квартир в нашем подъезде, то возникает закономерный вопрос:
- А где, собственно, дубовый паркет, мраморная лестница в подъезде, камин, витражные окна и швейцар в ливрее, приветливо распахивающий входную дверь?