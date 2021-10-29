Вопрос дня: Чем займетесь в нерабочие дни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- А мы продолжим играть спектакли - проверяя все эти коды и пространство между зрителями. И понимая, что в такое время, довольно тревожное, лучше не нарываться. Мы не сняли ни одного спектакля - у нас все продано до декабря. Притом, как только объявили о выходных, в первый-второй день был шквал сдачи билетов. Мы безропотно возврат принимали - но тут же нашлось много людей, эти билеты выкупивших.

Анастасия ТАТУЛОВА, основательница семейного кафе «АндерСон»:

- Мы занимаемся тем, чтобы за эти дни была адекватная компенсация работающим в нашей сфере компаниям. Подготовили с коллегами обращение к российскому правительству и столичному мэру. Мы направим им расчеты, которые показывают, что выручка падает на 80% и большинство предприятий отрасли выжить не могут.

Сергей ТКАЧЕНКО, бывший глава НИИ Генплана Москвы:

- Я проведу эти дни в Японии - с чувством, с толком, с расстановкой. Имеет ли это отношение к архитектуре - отчасти это так...

Рустам ТАНКАЕВ, эксперт Торгово-промышленной палаты России:

- Как эти дни проводить - вопрос скорее психологический. Например, анализируя аспекты переговоров вокруг контрактов наших сырьевых гигантов. Скажем, то, как в Молдове решат проблему заключения нового контракта с Газпромом. Ведь достаточных западных кредитов она под это дело не получит.

Айрат БАГАУТДИНОВ, основатель проекта «Москва глазами инженера»:

- Мой проект и в локдаун работать будет - мы прекратили то, что проводили в помещениях, но пешеходные экскурсии по столице будут продолжены. А я доберусь до Архыза, где смогу в замечательной обсерватории смотреть на звезды ясными южными ночами.

Максим АЛЕКСЕЕВ, логистик:

- Буду с детьми гулять и на экскурсии ходить. Они же не запрещены. Честно говоря, не так часто выпадает десяток дней, чтобы с утра до вечера заняться семьей. Работа в лес не убежит. Успеем нагорбатиться.