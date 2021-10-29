С прибавлением: у людей появился еще один африканский предок - Homo bodoensis

Вот они - наши непосредственные предки.

Прямыми предками Homo sapiens -современных разумных людей – были Homo bodoensis. Так решили антропологи, международным коллективом которых руководили Мирьяна Роксандич (Dr Mirjana Roksandic) из Виннипегского университета (University of Winnipeg) и Предраг Радович (Predrag Radoviс) из Белградского университета. Они присмотрелись к ископаемому черепу Бодо (Bodo), обнаруженному еще в 1976 году на территории Эфиопии в местечке Бодо Д'ар (Bodo D'ar). И причислили его «владельца» к неизвестному прежде виду людей, которые появились в Африке примерно 700-500 тысяч лет назад. Они-то, а не Homo heidelbergensis и Homo rhodesiensis, как казалось ранее, и предшествовали непосредственно нам – современным людям.

Череп нашего нового предка.

Homo bodoensis еще не выглядели красавцами вроде нас, но и совсем уж обезьяноподобными не были. Похоже, что именно они представляли собой эдакую переходную модель – то самое недостающее звено между обезьяной и человеком, на отсутствие которого долгие годы злорадно указывали противники теории эволюции Чарльза Дарвина.

С выводами исследователей знакомит научный журнал Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews, на который ссылается портал Live Science.

Примерно так теперь выглядит дерево человечекой эволюции.

Средний рост мужчин Homo bodoensis составлял 177 сантиметров, вес - 63,5 килограммов. Женщины были порядка 157 сантиметров, весили около 50 килограммов. Все предки, представлявшие «недостающее звено» вымерли примерно 200 тысяч лет назад – за долго до того, как Homo sapiens мигрировали из Африки.