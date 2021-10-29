Он просто хотел такую тетю: Француза, выдававшего себя за племянника Брижит Макрон, посадили в тюрьму

Лже-родственник президентской четы зажил жизнью аристократа Фото: EAST NEWS

Приглашение на прием в роскошном отеле, место в VIP-ложе на гонках «Формулы-1», золотая карта авиакомпании Air France и еще целая куча статусных привилегий оказалась в распоряжении 35-летнего француза, представлявшимся всем племянником Брижит Макрон, жены президента Франции.

Никто и не спрашивал у него документов: мошенник просто отправил письмо в президентскую канцелярию, попросив VIP-аккредитацию на одно из закрытых мероприятий для племянника первой леди.

Чиновники немедленно подписали нужные формы, поставив на них печать Елисейского дворца.

Лже-родственник президентской четы зажил жизнью аристократа – бесплатные полеты за рубеж, походы в рестораны, приглашения на светские рауты посыпались на него как из рога изобилия. Но недолго: через год афера вскрылась.

На суде мужчина клялся и заверял присяжных, что на подлог пошел не ради выгоды и денег, а «для достижения статуса, получения престижа и бесплатных привилегий».

Никто не поверил в его раскаяние, и судья вынес вердикт – 30 месяцев тюрьмы, а также прохождение психиатрической экспертизы, сообщает Le Point.

Врачи, наблюдавшие «племянника» во время следствия, нашли у него склонность к патологической лжи.

В президентской канцелярии пообещали навести порядок и составить реестр всех родственников Макронов, выделив в особую группу тех, кто имеет право на некоторые привилегии за счет государства.

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