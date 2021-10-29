А это – мой папочка: Известная американская блогерша весело попозировала на фоне гроба со своим покойным отцом

Фотосессия возле гроба принесла блогерше результат, противоположный ожидаемому

Одна из самых известных в США фитнес-блогерш Джейн Ривера, известная также своими постами о моде и путешествиях, выложила в Instagram и TikTok фотографии, на которых она снята на фоне открытого гроба с телом ее отца.

Ривера выложила не менее восьми фото, на которых она в наряде с глубоким декольте позирует возле гроба, то улыбаясь, то томно опуская глаза, сообщает New York Post.

До этой фотосессии за жизнью Риверы наблюдали сотни тысяч подписчиков в Instagram и более 300 тысяч в TikTok, а один из ее роликов набрал более 11 миллионов просмотров.

Фотосессия возле гроба принесла блогерше результат, противоположный ожидаемому – фолловеры начали массово отписываться от ее аккаунтов, иногда довольно резко высказываясь в адрес самой девушки и ее «траурной фотосессии»:

– Это самый ужасный пост в Instagram.

– Удали эти фото и извинись.

– Такие фотографии – это все, что нам следовало знать о тебе. Отписка.

Теперь уже неизвестно, сколько подписчиков потеряла неразумная блогерша: под шквалом критики она закрыла все свои аккаунты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Визажист слил в Сеть честное фото Виктории Бони без макияжа: "Уставшая домохозяйка средних лет"

Виктория Боня без фильтров и дорогого макияжа обескуражила поклонников (подробно)

Расследование, за которым следит вся Америка: Пара блогеров отправилась в путешествие, из которого вернулся только один

Таинственное исчезновение Габби Петито стало главной темой в США (подробно)