А это – мой папочка: Известная американская блогерша весело попозировала на фоне гроба со своим покойным отцом

Фотосессия возле гроба принесла блогерше результат, противоположный ожидаемому
Одна из самых известных в США фитнес-блогерш Джейн Ривера, известная также своими постами о моде и путешествиях, выложила в Instagram и TikTok фотографии, на которых она снята на фоне открытого гроба с телом ее отца.
Ривера выложила не менее восьми фото, на которых она в наряде с глубоким декольте позирует возле гроба, то улыбаясь, то томно опуская глаза, сообщает New York Post.
До этой фотосессии за жизнью Риверы наблюдали сотни тысяч подписчиков в Instagram и более 300 тысяч в TikTok, а один из ее роликов набрал более 11 миллионов просмотров.
Фотосессия возле гроба принесла блогерше результат, противоположный ожидаемому – фолловеры начали массово отписываться от ее аккаунтов, иногда довольно резко высказываясь в адрес самой девушки и ее «траурной фотосессии»:
– Это самый ужасный пост в Instagram.
– Удали эти фото и извинись.
– Такие фотографии – это все, что нам следовало знать о тебе. Отписка.
Теперь уже неизвестно, сколько подписчиков потеряла неразумная блогерша: под шквалом критики она закрыла все свои аккаунты.
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