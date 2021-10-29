Дипломатам 11 стран на экскурсии в «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» рассказали об инвестиционных возможностях Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

О том, что Свердловская область идеально подходит для размещения новых производств, в России знают давно. И дело не только в том, что это промышленный регион и важный транспортный узел. Просто у нас работает 14 инвестиционных площадок, что помогает решить одну из давнейших проблем рынка – нехватку мест для размещения производств и складов.

Для понимания, с этой проблемой сталкиваются многие предприятия, когда приходит пора расширяться – найти подходящее место в большом городе очень сложно. В итоге часто приходится строить нужную площадку самостоятельно. А это в свою очередь влечет за собой другие проблемы – где найти землю, как ее правильно оформить, как спроектировать объект, как его построить и подключить к инженерным сетям.

Фото предоставлено пресс-службой «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

Индустриальные парки же забирают решение всех этих вопросов на себя. Ведь они уже заточены под размещение складов и производств. Например, есть индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». И с его инвестиционными площадками недавно познакомились руководители и представители консульских учреждений, размещенных на Урале.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ И СНГ

«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» находится в 15 километрах от центра Екатеринбурга. Он был построен в 2010 году рядом с пересечением Полевского тракта и Екатеринбургской кольцевой автодороги. Причем это крупнейший частный индустриальный парк. На экскурсию по нему дипломатов пригласило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

- Руководители и представители консульств являются проводниками в Свердловскую область для предприятий своих стран. Бизнес обращается к ним, когда планирует локализовать производство в России, и в Свердловской области в частности, - объясняет Алексей Фалько, коммерческий директор Управляющей компании «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». – Чтобы у дипломатов было понимание, какие площадки готова предложить Свердловская область для размещения производства и локализации, мы совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области провели для них обзорную экскурсию. Мы показали, чем привлекаем резидентов, какие плюсы они получают от размещения в индустриальном парке.

Фото предоставлено пресс-службой «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

Делегация состояла из представителей 11 государств: Великобритании, Германии, Вьетнама, Венгрии, Чехии, Франции, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Южной Кореи и Словении. Первым делом на экскурсии гостям продемонстрировали макет индустриального парка, чтобы им были понятнее его масштабы и возможности.

- Не все понимают, что такое индустриальный парк. И не все знают, как это устроено в российской действительности, - рассказывает Алексей Фалько. - История индустриальных парков достаточно длинная. И у каждой страны она своя. Мы же хотели показать, как это реализуется в России и в Екатеринбурге.

Фото предоставлено пресс-службой «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

ДИПЛОМАТЫ УЗНАЛИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕГИОНА

Так как весь индустриальный парк занимает площадь в 174 гектара, передвигались гости по нему на транспорте. Получилась автобусная экскурсия с остановками. Например, сначала дипломатам продемонстрировали одно из уже действующих на площадке производств, разместившихся в первой очереди парка – «Первую фабрику фасадов». Далее, уже во второй очереди парка представители консульств познакомились с площадками, на которых работают крупные логистические центры таких сетей, как «Спортмастер» и «Верный». Следом им продемонстрировали площадку, на которой работает BOYARD – крупный поставщик мебельной фурнитуры. Здесь дипломатам провели инструктаж по технике безопасности и выдали оранжевые жилеты, чтобы они могли облачиться в них.

- Во время экскурсии была задача показать, как мы взаимодействуем с нашими резидентами, - объясняет Алексей Фалько. – У консулов была возможность самим пообщаться с ними, узнать, почему они разместили свой склад или производство у нас, а не выбрали, например, участок в поле. Также они узнал, как резидентам помогает управляющая компания, какие плюсы они получают от нахождения в индустриальном парке.

Фото предоставлено пресс-службой «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

Представители консульств внимательно осматривали площадки индустриального парка. Порой задавали вопросы. Переводчиков не требовалось, так как все дипломаты, работающие в России, прекрасно знают русский язык. Многие были удивлены – они даже не ожидали, что в Свердловской области есть площадки, которые готовы очень быстро принять на своей территории новые производства.

- Теперь дипломаты понимают, как устроены такие площадки. Они могут предложить потенциальным инвесторам из своих стран, если те хотят разместиться в Екатеринбурге, пойти в индустриальный парк, - говорит коммерческий директор Управляющей компании «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». – Мы в свою очередь окажем помощь во всем – от подбора земельного участка до строительства. Возьмем на себя все вопросы, связанные с согласованием, получением разрешений и передадим полностью готовый объект.

Фото предоставлено пресс-службой «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

Подобная экскурсия по индустриальному парку для представителей консульств, кстати, проводилась впервые. Она длилась два часа. В финале резиденты, управляющая компания индустриального парка и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области провели для дипломатов презентации. Например, представители АИСО рассказали, о том, что оказывают инвесторам услуги в режиме единого окна на каждом этапе реализации инвестиционного проекта. Благодаря такой экскурсии Свердловская область стала чуть ближе для иностранных инвесторов и привлекла их внимание к инвестиционным возможностям Среднего Урала.