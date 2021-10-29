В деревне Никольское под Москвой люди в масках ворвались в дом к бизнесмену и украли три миллиона рублей и оружие

Cейчас по данному факту полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло несколько дней назад в подмосковной деревне Никольское. Там расположен дом 44-летнего бизнесмена Михаила (имя изменено), в котором он проживает вместе со своей семьёй. В один из дней, когда хозяев не было дома, на участке появились четверо незнакомцев в масках. Мужчин не смутил даже высокий забор вокруг дома, они перелезли его и оказались на частной территории. Вторжение заметил лишь 49-летний домработник по имени Рустам (имя изменено), мужчина попытался дать отпор и прогнать бандитов с территории, но увидев у одного из них в руках пистолет, испугался и затих. Но кое-что домработник всё же успел сделать, он смог захлопнуть дверь, она закрылась автоматически. Так Рустам надеялся спасти имущество хозяев. Но налётчики оказались упорными, видимо они хорошо знали, за чем пришли.

Сначала они пытались заставить Рустама открыть дверь, но у него не было ключей, несколько раз бандиты сильно ударили мужчину. Затем они связали домработника, чтобы тот не сбежал и не позвал на помощь раньше времени и попытались взломать дверь. Но она не поддавалась. Тогда решили проникнуть внутрь через пластиковое окно, после недолгих манипуляций раму удалось открыть. Через это же окно мужчины попали внутрь дома и стали его обыскивать. Они искали ценные вещи и деньги.

Далеко ходить не пришлось, в одной из комнат на первом этаже они нашли сейф и шкаф с оружием. Из них налётчики забрали 1 миллион рублей, 30 тысяч долларов, ювелирные украшений и самозарядный карабин. Забрав добычу, люди в масках спокойно ушли, оставив 49-летнего домработника связанным. Через какое-то время мужчине удалось освободиться, он добрался до телефона и сообщил хозяину о случившемся. Михаил тут же вызвал на место полицию.

— Поступило обращение от 44-летнего гражданина, о том, что в его дом ворвались четверо неизвестных в балаклавах, и угрожая предметом конструктивно схожим с пистолетом, нанесли телесные повреждения и связали пластиковыми стяжками 49-летнего домработника. Затем путём отжатия пластикового окна проникли в дом и похитили из сейфа деньги в размере 3 100 000 рублей, ювелирные изделия и самозарядный карабин Беретта, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас по данному факту полиция проводит проверку.