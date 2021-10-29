Про ОГЭ, ЕГЭ и лучшие вузы расскажут на одном портале

Будет возможность задать вопрос в прямом эфире

«Навигатор поступления» пройдет 31 октября с 10.00 до 16.20 по московскому времени в социальной сети ВКонтакте по ссылке. Доступ свободный, но нужна регистрация.

Ключевых тем две. Первая - как подготовиться и успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ: будут мастер-классы, где эксперты расскажут о формате экзаменов, обо всех изменениях, секретах и ловушках. Дадут рекомендации по сдаче математики, русского, обществознания, физики, английского. Вторая – какую профессию выбрать и куда поступать: в колледж или в вуз, а может в вуз после колледжа – есть и такой вариант, и его выпускники стали выбирать все чаще. Будут работать сразу два интерактивных зала, так что заранее составьте график просмотра лекций и семинаров.

Обещают встречи с представителями заведений среднего профессионального образования, а также российских и зарубежных вузов. О правилах приема узнаете уже в октябре, задолго до старта вступительной кампании. А еще о популярных специальностях, топовых профессиях, баллах, бюджетных местах. Будет возможность задать вопрос в прямом эфире.

- «Навигатор поступления» существует восемь лет. Это крупнейшая образовательная выставка в СНГ, - говорит председатель оргкомитета Михаил Мягков. - До пандемии проводили в очном формате дважды в год, а в прошлом году добавился онлайн. Это очень удобно, ведь за один день можно получить много полезной информации, находясь в любой точке мира и не выходя из дома.

В этом году выставки успели провести в десяти городах, но из-за ковида очные мероприятия отменили. Информация для тех, кто регистрировался еще до отмены: регистрация действительна и на мероприятие 31 октября, ссылка на подключение придет автоматически.