Владимир Солодов проверил качество отремонтированной «объездной» на Камчатке с помощью стакана с краской

По-традиции стакан с краской был установлен на капоте машины главы подрядной организации, занимавшейся ремонтом, гендиректора ООО «Устой-М» Юрия Ломакина. Вместе с ним губернатор Владимир Солодов и проехал по отремонтированной дороге.

«Очень важно, что благодаря этой дороге Петропавловск-Камчатский и Елизово будут развиваться как единая агломерация. Как раз в этом месте будет выполнено примыкание к новому аэропорту, здесь нам предстоит строительство развязки. Не менее важно, что сделано освещение, отбойники, потому что именно на этой трассе больше всего аварий происходило в прошлые годы», — отметил Владимир Солодов во время поездки.

Юрий Ломакин рассказал, что на Камчатке это первая четырёхполосная дорога. При ремонте применялись современные технологии: верхний слой состоит из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который позволяет сохранить хорошее качество дороги на годы вперёд.

«Если поддерживать межремонтные сроки, то такая дорога может простоять и 20, и 30 лет. Мы провели большой объём работ. Одной из сложностей в капитальном ремонте дорожного полотна стало то, что нам приходилось подстраиваться под существующую полосу асфальта. Согласно проекту на этой трассе более 14 тысяч погонных метров тротуаров, пешеходные переходы, 29 остановочных павильонов. В некоторых местах остановки перенесли, но это связано с ГОСТом по безопасности», — сказал Юрий Ломакин.

Отметим, что тест со стаканом с краской был пройден на «отлично» — ни одной капли не расплескалось.

Напомним, по контракту в рамках реконструкции трасса «Морпорт-Аэропорт» доведена до четырёхполосного движения, установлены 18,5 километра осевого барьерного ограждения, 18,2 километра стационарного электроосвещения, 23 светофорных объекта на примыканиях и пешеходных переходах, камеры фотовидеофиксации, оборудованы тротуары и 29 остановочных павильонов.

Сейчас подрядчики продолжают работу на трассе в рамках комплексного обустройства по программе «Реконструкция автомобильных дорог». Предполагается, что до конца 2021-го будут установлены оставшиеся светофоры, завершены все работы по обустройству тротуаров, остановочных павильонов и освещения.