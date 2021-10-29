Секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Долгушкин: «...А еще в комсомоле я нашёл свою любовь»

Николай Долгушкин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Николай Кузьмич, это бывший комсомолец Александр Гамов. Хотя бывших комсомольцев, наверное, не бывает.

- Не бывает, конечно.

- Товарищ секретарь ЦК...

- ...Центрального Комитета ВЛКСМ. (Ныне Николай Долгушкин - академик, главный ученый секретарь президиума РАН. - А.Г.)

- Товарищ секретарь Центрального Комитета ВЛКСМ, вот почему так бывает? Комсомола - нет, только в истории остался. С А комсомольцы, во-первых, считают себя комсомольцами. Во-вторых, очень многие, может быть, не сумеют сейчас расшифровать, что такое комсомол, что такое ВЛКСМ. Но, тем не менее, слышали и знают (молодежь, нынешнее племя), что он был в жизни государства, в жизни бабушек, дедушек, пап, мам. Чем вы это объясните?

- Я не знаю, чем это объяснить...

Ты же стоял у истоков, чтобы 4 ноября объявить Днём народного единства и согласия?

- Нет. Я не стоял.

- Сколько лет прошло?

- Ну, не знаю. Вы хотите сказать, что никто не помнит, что это за праздник?

- Ну, не совсем приживается. Понимаешь ты?

А комсомол... Это - событие, в твоей жизни, в жизни страны. И его надо было пропустить через себя, через сердце надо пропустить. И надо быть сопричастным к этому, понимаешь? Ведь 103 года…

- А, нам 103 года сейчас?

- Да, 1918-й - год рождения комсомола. Понимаешь, и он ведь себя ничем не запятнал.

- Ну, плохим. Только хорошим «запятнал».

- Да, плохим - нет. Поэтому, смотри, а оставил-то он после себя очень многое – и ДнепроГЭС, и Магнитку, и целину (и одну, и вторую целину), и БАМ, и чего только нет!

Ведь сейчас... Вот объяви призыв, - ничего не получится. Потому что тогда, а эпоху комсомола - это был же не только порыв, мы, действительно, были какой-то движущей силой. Мы понимали, что такое - наш долг. Перед страной. Перед историей.

Мы не за деньгами гнались. Какие деньги?

Возьми сейчас - на БАМе некоторые до сих пор еще живут в бараках, уже старики, пенсионеры. Обещали-обещали всех переселить через 20-30 лет, но, к сожалению, власть в 1990-х пришла другая, забыли про обещания.

А вот, ты, Саш, правильно сказал, все помнят, что это - праздник. Вот сейчас, пока мы с тобой говорим, уже три звонка параллельно было.

- Да? А, если не секрет, кто звонит вам, бывшие чиновники от комсомола или такие комсомольцы, как Саша Гамов, который знамя фронтовое Федора Сальцева по оренбургским пыльным полям вместе с Николаем Долгушкиным и самим легендарным знаменосцем возили…

- Смотри, вот Валера Ушаков, кем он является, функционером?

- Я думаю, что он себя тоже «не запятнал». Он наш земляк, и он был комсомольский вожак.

- Паша Башатов…

- Также! Его трудно чиновником назвать.

- Они же все прошли с низовых звеньев. Вот сейчас звонит мой коллега, академик Лачуга. Мы вместе работаем уже сколько? С Минсельхоза… Ну, 25 с лишним лет мы с ним. Он отделение сельхознаук возглавляет, тоже звонит поздравить. И Рябов Вячеслав Семенович…

- И он звонил сейчас? А мы с ним дружим. Он же Гагарину в Оренбурге вручал комсомольский билет, ну, символический.

- У меня эти фотографии все есть. Саша, я просто хочу доответить на твой вопрос.

- Да, извините, дурная привычка - старших перебивать.

- Я же знаю, что ты это все записываешь.

- Я всегда Долгушкина записываю!

- Понимаешь, наверное, все-таки пройдет какое-то время, как-то все это сгладится, будут другие ценности, другие интересы. А молодежь воспитывается все-таки больше именно на основе западных каких-то ценностей. Сейчас вот попытки есть. Кстати, с приходом Сергея Владиленовича (Кириенко - первый заместитель главы Администрации Президента России. - А.Г.), если ты обратил внимание, очень многое возвращается - из того, что было в комсомоле.

- Да. Может быть, потому что он тоже - бывший комсомолец? Хотя, бывших же не бывает.

- Совершенно правильно. Потому что он работал на очень ответственной работе в городе Горьком. Он же был секретарем их горкома, насколько я помню, и секретарем обкома тоже был.

- А Владимир Путин же тоже был комсомольцем, между прочим. Это его в пионеры сразу не приняли, только…

- (смеется)

- А в комсомол-то - сразу.

- Я тут не буду давать каких-либо оценок. Я к чему? Понимаешь, конечно, важно как можно дольше сохранить (первое, что я вижу) именно память о нашей молодежной организации.

А второе, может быть, даже более важное – взять все то ценное (а ценного было очень много), на вооружение современное.

Потому что вот сейчас этого как раз не хватает. Это очень важно.

Ты же помнишь, в СССР был не только комсомол, а, вообще-то, ведь были все группы молодежи охвачены. Те же октябрята… Дети еще не понимали, почему они октябрята, но - были ими.

Были пионеры, был комсомол и потом уже - партия. И вот это все - настолько продумано, и все - при делах – и октябрятам что-то находили, чем заняться…

Я не знаю, ты, наверное, не слышал, что сейчас издали книгу Тяжельникова (Евгений Тяжельников был первым секретарём ЦК ВЛКСМ. - А.Г.), там порядка 700 страниц. Пока еще не видел, мне должны были передать, не знаю, как она называется, - но это вот труд его нескольких лет.

- Очень интересно. Мы бы отразили. Я с ним тоже дружил. Он же был депутат в моем родном городе Новотроицке, Тяжельников, он моего отца хорошо знал, Героя Социалистического Труда. Еще один вопрос. Если мне память не изменяет, товарищ секретарь Центрального Комитета ВЛКСМ, вы свою любовь тоже в комсомоле же нашли? Колитесь.

- Господи, ну чего же ты даже эти факты, Саша, не запомнил?

- То есть?

- Она же землячка твоя. Ну, конечно, - в комсомоле.

- Я же помню…

- Мы в Оренбургском обкоме, на одном из пленумов и познакомились. Я приехал из Москвы, проходил собеседование - на утверждение вторым секретаря обкома. Самолет опоздал, и я торопился, уже пленум шел. Ну, и в коридоре нечаянно сбил с ног девушку, она несла какие-то документы, документы рассыпались.

- Комсомольские билеты?

- Наверное. (смеется) Как мне потом Женя сказала, я даже не извинился. Познакомились чуть позднее.

- И вы извинились потом.

- Да каждый день извиняюсь…

- У вас сколько детей?

- Сын и дочка.

- А внуков?

- Две внучки пока.

- Вы привет супруге передавайте и поздравление от «Комсомольской правды».

- Я прямо сейчас скажу: «Вот Гамов на проводе…»

- Ну, и скажите. Это же записывается все.

- Женя! Гамов на проводе, хочет услышать тебя. Ты идешь? Потому что он записывает все. Женя говорит, что попозже позвонит тебе.

- Хорошо. Как вы с супругой отметите день рождения комсомола?

- Учитывая, что сейчас команда - больше трех не собираться, я думаю, что придется нам вдвоем. Вечерком посидим, вспомним все то хорошее, что за это время знали и имели. А мы в комсомоле только лишь имели хорошее, поэтому мы вспоминаем все с теплотой.

- Какие песни будете петь?

- Комсомольские. Их много.

- Ну, например. Спойте какую-нибудь.

- Нет, Саша. Во-первых, я не певец. Как говорил Максим Горький, лучше чего-нибудь напишу.

- Я не буду задерживать, потому что у вас там наверняка очередь из звонков…

- Да.

- Товарищ секретарь Центрального Комитета комсомола, вы можете слушателей, читателей, посетителей сайта kp.ru прямо сейчас поздравить с днем рождения комсомола.

- Спасибо, Саша. Я это сделаю с большой радостью. И от всей души искренне хочу поздравить всех, кто прошел школу Ленинского комсомола, с этим замечательным праздником, о котором помнят, о котором знают. И наши комсомольские традиции создавались именно руками молодых, руками комсомольцев – и первоцелинниками, и строителями БАМа. И всем, кто сейчас слышит меня, я хочу пожелать доброго здоровья, долгих лет жизни. И чтобы мы свою главную задачу видели в том, чтобы эти замечательные традиции, которые за 100 с лишним лет были наработаны, передать не одному, а еще многим поколениям молодежи.

- Ура!

- С праздником!

- Спасибо вам огромное, товарищ секретарь Центрального Комитета комсомола.

- Давай. Удачи. С праздником!