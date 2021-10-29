Сбер расширил возможности удалённого обслуживания клиентов

Сбер объявил о запуске первого в России массового цифрового офиса для удалённого обслуживания клиентов. Он поможет клиентам всегда оставаться на связи со специалистами банка даже в сложной эпидемиологической обстановке. Цифровой офис Сбербанка стал первым сервисом для широкой аудитории, позволяющим получить консультацию экспертов и оформить продукты банка и экосистемы удалённо, в любом удобном месте.

Одним из новшеств станут консультации по видеосвязи. Во время видеосеанса специалисты Сбера проконсультируют клиента и помогут ему оформить любой из продуктов экосистемы. Получить доступ к цифровому офису можно с компьютера или мобильного устройства, набрав в адресной строке office.sberbank.ru. Специалисты банка помогут взять потребительский кредит, оформить кредитные и дебетовые карты, сделать вклад, выбрать страховые и инвестиционные продукты.

Консультации по видеосвязи - простой, удобный, а главное, безопасный способ получить нужную информацию, оставаясь дома. Как подчеркнули в Сбере, все разговоры по видеосвязи защищены сквозным шифрованием. При желании клиент может отключить свое видео в случае, если камера не нужна, или если сигнал слишком слабый. При этом он все равно будет видеть на экране сотрудника банка. Сервис видеоконсультаций доступен семь дней в неделю с 00:00 до 21:00 по московскому времени. Войти в него можно через Sber ID. Если у клиента его пока нет, создать Sber ID можно на сайте сервиса всего за несколько минут.

Еще одна удобная услуга, которая теперь доступна всем клиентам Сбера, - выездной персональный менеджер. Ранее воспользоваться ею могли только зарплатные клиенты Сбера. Теперь назначить встречу с сотрудником банка может любой человек, пользующийся услугами банка, причем абсолютно бесплатно. Специалист Сбера приедет в указанное время по любому удобному для клиента адресу. Выездной персональный менеджер проконсультирует по всем интересующим продуктам и поможет оформить выгодный кредит или вклад. Чтобы назначить встречу с специалистом, нужно заполнить специальную форму на сайте банка либо дать виртуальному ассистенту в мобильном приложении СберБанк Онлайн команду «Выездной персональный менеджер». Клиенту перезвонят из банка и уточнят время и место встречи.

Клиентам Сбера также доступна еще одна услуга, весьма полезная во время пандемии коронавируса. Новую или перевыпущенную дебетовую карту смогут доставить по любому адресу. Для этого, оформляя карту в СберБанк Онлайн, необходимо выбрать город, указать доставку в качестве способа получения, и сообщить удобную дату, время и адрес. Затем специалист Сбера свяжется с клиентом для уточнения деталей. Чтобы получить заказанную с доставкой карту, потребуется предъявить оригинал паспорта.

- Возможность удалённо получать банковские и экосистемные услуги Сбера нужна нашим клиентам всегда, а в период сложной эпидемиологической ситуации – особенно, подчеркнул первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин. - Мы заботимся о наших клиентах, поэтому постоянно дорабатываем дистанционные клиентские пути, делаем их проще, удобнее и эффективнее. Три последних сервиса — результат такой доработки. В будущем всё больше услуг банка и экосистемы будет доступно нашим клиентам в дистанционном формате.