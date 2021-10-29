Победителей не судят

Российских юниоров-боксеров оставили без «золота». Фото: freepik.com.

В конце октября в Будве завершился юниорский чемпионат Европы по боксу.

Юным спортсменам всего 17-18 лет, но они уже строят профессиональную карьеру и не впервые выступают на международных соревнованиях. По итогам турнира россияне заняли первое общекомандное место: 11 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей. Российский спортсмен Алексей Шендрик стал лишь серебряным призером в категории до 60 кг, хотя после окончания финального боя он был признан победителем. Алексей вернулся домой без «золота».

Как это произошло? ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Профессиональным боксерам известно, что есть множество нюансов внутренней кухни соревнований, и любой из них может повлиять на исход боя: от самочувствия спортсмена до настроя судей. В таких жёстких и непредсказуемых условиях и укрепляется соревновательный дух юных бойцов. В «закаляющей характер» ситуации оказались российские юниоры на чемпионате по боксу. Несмотря на то, что болгарин Радослав Росенов в финале уступил Алексею Шендрику из России со счетом 1:4, Федерация бокса Болгарии подала протест. Такие поражения почти невозможно оспорить, и подобные запросы рассматриваются крайне редко. Но этот протест приняли, рассмотрели – и объявили болгарина победителем.

ТЕПЕРЬ ДЕТАЛЬНО

Первый раунд завершился победой Росенова со счетом 5:0. Во втором раунде он снова одолел соперника, но с более скромным счетом – 3:2. Третий раунд однозначно остался за Алексеем Шендриком, он стойко отражал атаки болгарина и показал высокий уровень выносливости. Розенов же, напротив, начал уставать, пропускал удары и даже получил предупреждение от рефери за нарушение правил. В конце боя трое судей огласили результат 28:28, еще двое присудили победу Шендрику. В технических правилах AIBA (Международная ассоциация бокса, – прим. ред.) нет пункта о том, что судья обязан определять победителя при «ничейном» исходе. И не существует единой инструкции для решения таких ситуаций – судья действует на своё усмотрение. Некоторые судьи присуждают победу по результату третьего раунда, а другие считают победителем того, на чьем счету больше выигранных раундов. В этом бое победу присудили россиянину Алексею Шендрику. Представители Болгарии не согласились с итоговым решением и подали протест, на их стороне была победа в двух первых раундах. После пересмотра результатов всех раундов и приняв во внимание претензии Федерации Болгарии судейская коллегия отдала победу Радославу Росенову. И это не единственный случай обращения в комиссию для пересмотра результатов боя. После встречи между россиянином Акимом Павлюковым и болгарином Виллиамом Чоловым российская сторона подала протест, но это не повлияло на решение судей. Хотя первый раунд остался за болгарским боксером, а во втором Павлюков нанес на один точный удар больше – победа в категории до 75 кг всё равно досталась Чолову.

СОРЕВНОВАНИЯМ НУЖЕН ПОРЯДОК

Профессиональный спорт, особенно бокс, требует усиленного контроля за проведением соревнований. Пристальное внимание должно уделяться и юниорским поединкам – ведь исходы встреч в статусных турнирах уровня чемпионата Европы среди молодежи оказывают огромное влияние на карьеру юных спортсменов. Ситуация Алексея Шендрика не уникальна, со схожей проблемой столкнулась и сборная Сербии – в спорном поединке между болгарским и сербским боксером в категории 75 кг со счетом 3:2 был определен победителем болгар. Протест сербской стороны отклонили. Людям, далеким от спорта, может показаться, что в судействе нет ничего сложного – смотреть бой, считать удары и выносить решение. Но это не так. Возможно именно изза нечетко прописанных норм и регламентов победа была присуждена Росенову. Теперь сборная России по боксу требует разобраться в ситуации и вернуть золотые медали Алексею Шендрику и Акиму Павлюкову.