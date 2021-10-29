Вода между народом и курс на Дальний Восток. Какие вопросы объединил Всероссийский водный конгресс в 2021 году

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Пятый Всероссийский водный конгресс не стал исключением. Ведь на одной площадке при поддержке Минприроды РФ собрались профессионалы отрасли. Это и водопользователи, и сервисные службы, и представители правительства, Госдумы РФ, Совета Федерации и т.д. На пленарных заседаниях, круглых столах участники обсуждают водные темы, важные для каждого жителя нашей страны.

- Среди центральных тем диалога можно выделить – госрегулирование водохозяйственного комплекса, крупные проекты по Волге, Уралу, Дону по сохранению водных уникальных объектов, - перечисляет Илья Разбаш. - Всесторонне обсуждали Байкал, усилия, которые необходимо прикладывать, чтобы Байкальская природная территория была в порядке. Причем, на дальнейшие пути развития мы смотрим не только с точки зрения экологии, но и развития туризма.

- Как подобные обсуждения на конгрессе помогают в управлении водохозяйственным комплексом?

- С каждым годом конгресс становится все более представительным. Ведь на этих площадках обсуждаются нюансы взаимодействия, что эффективнее выстраивать работу со смежными отраслями. В случае с водой это особенно важно.

Мы говорим здесь как о доступности воды для населения, ее состоянии, так и защите людей от наводнений. Кроме того, что Россия разбалансирована по запасам главного ресурса, именно вода первой реагирует на изменения климата.

Пример Волги. Весной там было довольно приличное половодье, которое обеспечило нужды всех потребителей. Но за ним последовало очень маловодное лето. Не только климатологи считают, что это результат некоторых изменений в природных ритмах. Режим наших рек становится более разбросанным, хаотичным. Амплитуда колебаний расширяется. Маловодья чередуются с катастрофические наводнения.

- Мы знаем, что Минприроды России планирует масштабные работы на Дальнем Востоке…

- Да, проблемам регионов ДФО Минприроды уделяет сейчас огромное внимание. Мы надеемся, что бюджетный цикл в этом году будет завершен с нашими предложениями о дополнительном финансировании мероприятий, которые необходимы, чтобы обезопасить и людей, и их имущество от большой воды. Для инженерной нужно порядка 15 млрд рублей, но это кратно меньше, чем те ущербы, с которыми сталкиваются субъекты во время наводнений.

Все помнят катастрофический для Дальнего Востока 2013 год. Тогда ущерб превысил 80 млрд рублей: было подтоплено 235 населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов.

- Расскажите об итогах по другим федеральным проектам.

- Идет активная работа по оздоровлению Волги. Недавно Минстроем введены в эксплуатацию установки по очистке воды. Что касается проекта «Сохранение уникальных водных объектов», за три года его существования Росводресурсам удалось расчистить почти 80 км русел рек, восстановить более 8,5 тыс. га акватории водохранилищ. Полностью завершены работы на реке Воронеж в Липецкой области, реке Сейм в Курской области, реке Упе в Тульской области, реке Темерник в Ростовской области, реке Унже во Владимирской области. Среди рек и озер, оказавшихся в федеральном проекте, есть такие «звезды», как водоёмы Гатчинского музея-заповедника, реки паломническо-туристического кластера «Арзамас-Саров-Дивеево», более известного под названием «Серафимова земля», река Клязьма – одна из основных транспортных артерий Средневековой Руси.

Уже сейчас экологические условия проживания возле воды улучшились почти для 9 млн россиян, участниками проекта стали больше 50 регионов России.

Не могу не отметить работу с нашим волонтерским корпусом. Недавно мы вернулись из Дагестана, где закончили большую акцию по очистке берегов. И за этот год превысили количество участников более миллиона. Работа идет успешно. Прежде всего благодаря поддержке Минприроды РФ и жителям России.

- Хочется поговорить и о трансграничных водных объектах, как устроена международная водная дипломатия?

- Это тема отдельного интервью. Водная дипломатия в мировом масштабе, действительно, приобретает все большее значение. Могу отметить, что история трансграничного водного сотрудничества нашей страны начинается с первого, заключенного еще в Советском Союзе, соглашения с Финляндией. А вот в следующем году ему уже исполнится 60 лет.

Сейчас Россия активно сотрудничает с Казахстаном, стартовала программа расчистки трансграничных рек Урал и Иртыш. А также с Азербайджаном, Белоруссией, Эстонией, Китаем. С последним, можно сказать, в ручном режиме пропускали дальневосточный летний паводок, находясь на связи 24 часа в сутки.

Внимание уделяем и практической помощи развивающимся странам по линии ООН, что особенно актуально в контексте преодоления последствий пандемии коронавируса. К примеру, Россия сейчас реализует проекты по улучшению ситуации с водообеспечением на Кубе, в Киргизии и Таджикистане, а также по развитию аквакультуры в Эфиопии и регионах Верхней и Средней Гвинеи.

Надо признать, что архитектура международного взаимодействия в случае с водой уже достаточно устойчива. Но, в целом, мы понимаем, что и работы предстоит много. И мы к ней готовы.