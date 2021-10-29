LG на новой высоте: персональный подход к дому с дизайнерской линейкой LG Object Collection и другие новинки бытовой техники 2021-2022 года

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

И именно бытовая техника играет большую роль в обновлении и оживлении жилого пространства, изменяя даже самый привычный интерьер. Делая ставку на возрастающий тренд индивидуального подхода к инновациям, LG Electronics (LG) демонстрирует медиа сообществу, бизнес-партнерам и дизайнерам новое видение технологических решений 2021-2022.

Идея паблик тока «LG на новой высоте» возникла именно как ответ на новую реальность, в которой наша техника становится намного больше, чем просто удобный девайс, а скорее другом и помощником, чутко реагирующим на потребности семьи. О своем новом восприятии технологий со слушателями делились теле- и радиоведущая Юлия Барановская, известный дизайнер, Заслуженный Художник РФ Игорь Чапурин, дизайнер, занимающий высшие строчки рейтингов интерьерных журналов AD и Elle Dеcoration, соучредитель и член правления ADDI (ассоциация дизайнеров и декораторов интерьера) Анна Муравина, основатель Российского Ресторанного фестиваля, предприниматель и совладелец ресторана EVA, который вошел в рекомендованный список Мишлен «Биб Гурман» Александр Сысоев.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

Участники встречи вместе с представителями LG рассуждали об актуальных цветовых, дизайнерских и кулинарных трендах, которые, безусловно, оттеняют инновации каждой продуктовой категории. Важно отметить, что инженеры LG на протяжении пандемии и пост изоляции продолжали работать над новыми решениями в области электроники, исследуя изменившиеся предпочтения потребителей. Специальный гость мероприятия бизнес-леди Екатерина Одинцова, недавно отметившая новоселье в загородном доме, оснащенном техникой LG, передала своеобразную эстафету от инноваций, представленных в ее доме тем технологическим открытиям, которые демонстрировалась впервые на 40-м этаже Mercury Tower. С экспозицией ознакомился хедлайнер мероприятия, выдающийся тренер и футболист Валерий Карпин, а также известные российские деятели из мира искусства, шоу бизнеса и дизайна – Нонна Гришаева, Ольга Орлова, Тутта Ларсен, Ольга Кабо, Алла Довлатова, Глафира Тарханова, Алиса Толкачева, Алена Санаева.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

По словам Президента LG в России и странах СНГ г-на ЕнгНам Ро (YoungNam Roh): «В нелегкое время ограничений и новых вызовов, давайте представим, что мы пишем новую историю. Это забота о близких, это технологии здоровья, чистоты, нового взгляда на наш дом! Сегодня мы говорим LG на высоте: высокая мода, высокая кухня, высокое качество и, конечно, постоянная работа наших R&D. Все, что вы видите, сделано в самое непростое время для всего мира».

Центром притяжения экспозиции стала дизайнерская коллекция LG Objet Collection™, которая не только органично вписывается в любой интерьер, но и разработана с учетом повседневной жизни и персонализированного подхода. Ее создание возникло из желания отойти от концепции бытовой техники, как достаточно громоздкой и не всегда легко вписывающейся в интерьер, к идее нейтральной и стилистической интеграции, встроенной в ДНК каждого продукта без ущерба для функциональности. LG Objet Collection™ способна сосуществовать в гармонии с любым эстетическим дизайном интерьера и, что не менее важно, с потребностями современного образа жизни.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

Уже осенью 2021 года российскому потребителю станут доступны первые модели из линейки LG Objet Collection™ – комбинация из холодильника и морозильника, премиальный холодильник LG InstaView™, микроволновая печь и кондиционеры. LG планирует в дальнейшем расширить линейку для России, добавив систему ухода за одеждой LG Styler и комбинацию стиральной и сушильной машин в едином корпусе WashTower. Также гостям мероприятия был представленная встроенная техника на кухне, на варочной панели и в духовом шкафу которой в режиме реального времени готовились и выпекались вкусные блюда, а столы, оформленные в стилистике книги Анны Муравиной «Секреты счастливой сервировки» своими пастельными и ментоловыми тонами прекрасно оттеняли кухню и коллекцию LG Objet.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

Спикеры с удовольствием обыграли идею возникновения коллекции Chapurin Diary c модными офисными рубашками на каждый день от понедельника до воскресенья и так называемую тему LG Diary, где главным предметом обсуждения в формате паблик тока стала частота использования бытовой техники, а именно комплекса ухода за одеждой - LG Styler, стиральная машина LG AI DD и сушильная машина. Календарь LG (diary) это почти ежедневное использование системы для освежения и отпаривания офисной одежды или школьной формы, не говоря уже о важности стирки и деликатной сушки минимум два раза в неделю. А при наличии в семье детей эти приборы нужны каждый день. К чистоте новое время также предъявляет особые требования, поэтому LG представляет обновленные линейку пылесосов LG CordZero A9K и индивидуальный очиститель воздуха – маска LG PuriCare.

Татьяна Шахнес, старший директор по связям с общественностью и социальной ответственности LG Electronics вместе с послом добрых дел LG Валерием Карпиным поделилась с участниками конференции результатами проекта корпоративного волонтерского движения компании.