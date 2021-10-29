Умно едешь - меньше платишь: как сэкономить на топливе и не навредить машине

Фото: Газпромнефть

Стоимость горючего в России стабильно растет, поэтому вопрос экономии бензина для водителей с каждым годом становится только актуальнее. Опытные автомобилисты знают не один способ снизить расход топлива, а вот новички запросто могут навредить мотору. Мы составили свой список советов топливной экономии, которые работают и не портят двигатель. Если регулярно ими пользоваться, можно существенно сократить затраты на заправку.

Без резких движений

Если вы срываетесь с места, а затем с визгом тормозите за несколько сантиметров до светофора или перехода, то экономия горючего не для вас. Самый экономный стиль вождения - плавный, без резких разгонов и торможений. «Рваный» ритм не только быстрее опустошает ваш кошелек, но и вредит автомобилю. А еще такая манера езды небезопасна. Поэтому совет: выбирайте скорость с умом - плавно разгоняйтесь, учитывайте работу светофоров и в целом дорожную ситуацию. Порой, лучше поехать более длинной дорогой, если на пути будет преобладать шоссе, чем постоянно останавливаться на светофорах.

На трассе - крейсерская скорость

Крейсерской называется такая скорость, при которой топливная эффективность автомобиля максимальна. Чаще всего она достигается на последней передаче при частоте оборотов 2-2,5 тысяч оборотов в минуту. С какой скоростью выгоднее ездить именно вам, зависит от марки вашего автомобиля, иногда эту заветную цифру можно найти в руководстве по эксплуатации авто. Впрочем, на многих современных автомобилях устанавливают специальную систему круиз-контроля. Система автопилотом поддерживает оптимальный темп и расход топлива сокращается на 1-5%.

Оплата - картой

Расплачиваться за топливо по безналу и удобно, и выгодно. К примеру, держатели карт «Мир» с 1 октября по 30 ноября 2021 года могут получать кешбэк 10% на автозаправках сети «Газпром нефть». Кешбэк действует как при оплате топлива, так и при покупке любых других товаров в магазине или кафе сети. Возврат начисляется с каждой оплаты от 1000 рублей, совершенной по карте отечественной платежной системы, в том числе с помощью смартфона (Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay), на заправках и в мобильных приложениях «АЗС «Газпромнефть» и «АЗС.GO». Деньги вернутся в течение 3-5 дней, но чтобы получить кешбэк, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Кроме того, некоторых у банков есть свои программы лояльности, позволяющие автомобилистам сэкономить. Это может быть начисление бонусов, которые можно обменивать на рубли или тратить у партнеров. Иногда автозаправочные станции запускают партнерские акции и дают своим клиентов дополнительную возможность экономии.

Дисконтная карта АЗС, акции и скидки

Чтобы привлечь покупателя, любая автозаправка предоставляет карту, по которой дает скидки или баллы. Условия скидки и ее размер устанавливает сам продавец, поэтому на каждой заправке экономия может быть разной. Чтобы понять, чья программа выгоднее, лучше изучить программы на сайтах АЗС и завести дисконтные карты разных автозаправочных компаний. Цены на топливо меняются, условия предоставления скидок тоже. Поэтому иногда может оказаться выгоднее сменить заправку.

Ехать налегке

Летом многие ставят на крышу своего автомобиля багажник - это удобно для поездок на дачу или в отпуск. Но приходит осень, из города мы выбираемся все реже, а багажник продолжаем возить. Между тем лишний груз в машине - больший расход топлива. Насколько? В среднем каждые 100 кг груза увеличивают расход топлива на 0,3 л/100 км. Не стоит забывать и про обычный багажник. Канистры с «омывайкой» и техническими жидкостями, инструменты, лопаты и щетки и прочее хозяйство - все это сильно утяжеляет автомобиль, поэтому в нем лучше навести порядок. Некоторые вещи спокойно можно хранить в кладовке.

Не забывать про ремонт

Давно не меняли воздушный и топливный фильтры, масло и свечи? Будьте уверены, что расход топлива будет выше, чем если бы вы обслуживали автомобиль вовремя. Так что не стоит пренебрегать всем списком регламентных работ по техосмотру и ремонту. Но и в перерывах между визитом в автосервис нужно быть внимательным к своему авто. К примеру, неподкачанные колеса – это тоже прямая дорога к переплате за топливо. Автомобиль на «мягких» шинах чувствует больше сопротивления со стороны дорожного покрытия, особенно на наших трассах. Чтобы его преодолеть, приходится тратить на 5-7% топлива больше.