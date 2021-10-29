Путин рассказал о турпоездках в Финляндию по железной дороге

Президент Финляндии приехал в Москву по приглашению Владимира Путина. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Финляндии приехал в Москву по приглашению Владимира Путина. Российский глава начал встречу с благодарности за то, что его коллега не отменил визит из-за пандемии.

- Большой урон был нанесен туристической области. Но, тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить туристический поток и по железной дороге, - заявил Путин.

В ответ Саули Ниинистё рассказал, что хочет обсудить изменение климата и методы борьбы с ним.

- От совместных действий зависят результаты по борьбе с изменениями климата. Наши подходы близки с финскими, - добавил российский глава.

Путин раньше говорил, что на территории нашей страны среднегодовая температура поднимается даже быстрее, чем в остальном мире. Чем севернее, тем больше увеличение. Для Финляндии эта проблема еще актуальнее – правительство в Хельсинки уже говорит об угрозе нацбезопасности.

Финские власти констатируют, что в последние годы заморозки в республике не наступают даже в декабре, а первые снегопады приходят в начале января. Период настоящей зимы становится всё короче. Кроме того, увеличилось количество бурь и ураганов, а также сократилась популяция обитателей тундры.

Учитывая все это, не удивительно, что Ниинистё согласился даже в разгар пандемии прилететь к нам. Тем более, завтра Путин по видеосвязи выступит на саммите G20, где, в том числе будут обсуждать изменение климата. Вероятно, Финляндия хочет, чтобы мы донесли до остальных и ее точку зрения.