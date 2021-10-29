В понедельник в эфир НТВ выходит четвертый сезон сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко

Гоша Куценко

В четвертом сезоне «Скорой помощи» любимым героям предстоит научиться работать без своего харизматичного руководителя – Ольги Арефьевой (Екатерина Волкова). Подстанцией теперь управляет Сан Саныч (Александр Амелин), которого назначили временным и.о. заведующего. Всем сотрудникам он доставляет немало проблем своей занудностью и въедливостью.

«Первый сезон проекта был экспериментальным, но сериал полюбился зрителям, и вот незаметно пролетело уже три сезона, впереди - четвертый. Я могу сказать, что мы не только не выдохлись, но придумываем все более и более интересные истории. Я бы даже отнес нас к приключенческому жанру», - делится своими впечатлениями о проекте Гоша Куценко.

В новых сериях врачам подстанции предстоит помочь многим людям, у каждого из которых своя судьба и история: раввину, едва не погибшему из-за халатного отношения медиков другой скорой, охраннику парка, решившему спасти отдыхающих от рюкзака с бомбой, 150-килограммовой женщине, обездвиженной инфарктом, молодому орнитологу и ее… краснокнижной птице. Каждый пациент оставляет след в душе докторов и меняет их. Также над всей подстанцией нависнет угроза объединения с другой подстанцией. Удастся ли избежать этого?

Марина Доможирова

«Сценаристы говорят, что я главный герой, но, мне кажется, это уже давно не так: я один из главных. А продюсеры ругают нас за то, что мы обленились и играем самих себя, - рассказывает Гоша Куценко. – Мы и правда уже по жизни стали немножко врачами скорой».

На площадке в течение всех сезонов работают медицинские консультанты. Съемочная группа не устает благодарить их и их коллег, особенно во время пандемии коронавируса. К счастью, ковид несильно повлиял на работу над сериалом. Переболело несколько артистов, но без серьезных последствий.

«В сериале мы не касаемся темы коронавируса, - рассказывает продюсер сериала Рауф Атамалибеков. – В работе над этим проектом мы ставили и ставим перед собой совершенно другие цели. Мы представляем вниманию телезрителей художественное произведение, а не очередной выпуск новостей. Люди устали, мы даем им возможность отвлечься, переключить внимание и расслабиться».

Вся съемочная группа очень сплотилась за годы работы над проектом. Гоша Куценко признается, что его любимые сцены – это не вызовы, а когда вся команда врачей собирается вместе. Ну а в новом сезоне с улыбкой вспоминает семейные постельные сцены: «Когда у людей романтический период, они встречаются, едят, гуляют, потом наступает период бурного секса. Мы все это уже пережили в предыдущих сезонах. Четвертый же получился очень семейный. Кулыгин весь в работе, в семье, в любви».

Создатели «Скорой помощи» рассказывают, что очень внимательно читают отзывы зрителей и стараются прислушиваться к их пожеланиям. Конечно, в этот раз практически все просили не терять Ольгу Арефьеву (Екатерина Волкова). Насколько мечты поклонников проекта были воплощены в жизнь узнаете, если включите канал НТВ в понедельник, 1 ноября, в 21:20 (время московское).