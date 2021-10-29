Политолог: есть все основания лишить Рашкина депутатского мандата

Действия Валерия Рашкина — это уже незаконная охота, и неважно стрелял он в лося в Саратовской области или нет. Фото: СОЦСЕТИ

Действия Валерия Рашкина — это уже незаконная охота, и неважно стрелял он в лося в Саратовской области или нет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Дело в том, что даже перевозка туши без документов приравнивается к этому преступлению.

- Следствию еще предстоит разобраться, что случилось, но по правилам охоты перевозка туши без документов (а тут их не было) приравнивается к незаконной охоте. Так что тут вариантов нет, - заявил Бурматов.

Сам депутат-коммунист заявил, что ни в какой охоте он участия не принимал, журналисты «переворачивают с ног на голову», а лось в его машине оказался практически случайно:

«Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося».

Такая версия выглядит нелепо, уверен Владимир Бурматов:

- Любой охотинспектор скажет, что рассказ о том, что туша убитого животного была найдена — это любимая отмазка браконьеров. Каждый первый из них, когда его ловят за руку, говорит, что «я её нашел». Ни один нормальный человек, когда едет по дороге и видит мертвого лося не будет останавливаться, его разделывать и грузить в багажник. Понятно, что выглядит нелепо. Якобы он его нашел, освежевал, выпотрошил и сложил в багажник.

По словам Бурматова, очень важно сейчас не дать замять дело, как это бывает с некоторыми «ВИП-охотниками». Нужно выяснить, был ли Рашкин один, договаривался ли об охоте с кем-то и использовал ли служебное положение. Всё это может быть отягчающими обстоятельствами.

В то же время, отмечает депутат, недопустимо и политизировать это дело:

- Мы имеем дело с браконьерством. Политизировать это дело также недопустимо, как и пытаться его замять. Нужно расследовать убийство животного, которое квалифицируцется, как незаконная охота.

Уголовное дело по статье о незаконной охоте возбуждено, сообщили местные правоохранители, однако Валерий Рашкин в нем не фигурирует из-за депутатской неприкосновенности.

Нужно снять с Рашкина и неприкосновенность и отобрать мандат депутата, считает политолог и автор телеграм-канала "Политджойстик" Марат Баширов:

- Несколько месяцев назад мы видели историю, как депутат от «Единой России» в Перми был задержан пьяным за рулем. Его сразу же исключили из партии и сейчас расследуется дело об оскорблении сотрудников правоохранительных органов. Почему с Рашкиным не должно быть так? Я не вижу разницы. Тем более он якобы нашел уже разделанного лося… Это же откровенное вранье на мой взгляд.

Но даже если не будет уголовного дела, такого пятна Валерий Рашкин может уже с себя и не смыть. Настолько яркие нарушения закона, да ещё и с таким антуражем как «лось» и «охота» - огромный комплекс репутационных дыр, считает политтехнолог Алёна Август:

- Это сильно ударит по имиджу депутата Рашкина. Особенно с учётом того, что в прошлую избирательную кампанию он пытался активно защищать Лосиноостровский заповедник. Людей такое рассогласование между темой, на которой политик зарабатывает очки, и его жизнью, всегда раздражает.

Как отметила Август, на эту тему уже начались и шутки, и стихи, и мемы в интернете, но за анекдотами могут последовать и депутатские запросы, проверки.

Защитники Рашкина уже заявили, что это дело не что иное, как его травля за митинги после выборов в Госдуму, где депутат призывал отменить результаты электронного голосования. Одна политтехнолог уверена, что и без них такое дело не прошло бы мимо общественности. Слишком уж мерзкое нарушение.

- Рашкин вообще ведёт себя достаточно демонстративно, - говорит Алёна Август. - У нас коммунисты вообще любят выпячивать своё мнение в каких-то акциях, а не в законотворчестве. На репутацию Рашкина сработали и эти митинги, и его выступления против вакцинации с последующим попаданием в больницу, и новая история с охотой. И сработали не в лучшую сторону.

Минувшей ночью в Саратовской области задержали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В багажнике его автомобиля находилась разделанная туша лося. Сам коммунист заявил, что вез его в полицию.