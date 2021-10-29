Пряников не осталось: Как в мире ограничивают непривитых в правах

Участник шествия несогласных с обязательной вакцинацией работников ряда отраслей в Риме, Италия. Фото: REUTERS

США

В каждом штате свои правила, но все больше губернаторов склоняются к тому, чтобы загонять оставшийся непривитым народ в пункты вакцинации кнутом, а не пряником.

Так, мэр Нью-Йорка постановил: все городские служащие должны сделать укол. Кто не хочет — в бессрочный отпуск за свой счет, пока не передумает. Срок для добровольной вакцинации еще не прошел, но уже очевидно, что все, кто должен, просто не успеют. Ведь прививочной кампанией остались не охвачены тысячи пожарных и полицейских.

Австралия

На днях в стране приняли поправки в закон «Об общественном здравоохранении». Документ довольно объемный, но больше всего внимания привлек один пункт — он дает возможность приговорить человека, который намеренно нарушает санитарные правила, к 2 годам тюрьмы или крупному штрафу в 90 тысяч австралийских долларов (без малого 5 млн рублей). Правда, к обычным людям, которые по тем или иным причинам отказываются вакцинироваться, это норма не применима. Но вот если из-за такого антипрививочника заразятся другие, ему придется отвечать по всей строгости.

Пустой офис одной из компаний в Сиднее, Австралия. Фото: REUTERS

Италия

С 15 октября выйти на работу могут только привитые сотрудники. Или те, кто каждые два дня сдает ПЦР-тест — на это будет уходить примерно 150 евро (12,5 тысячи рублей) в месяц. Сертификаты или тесты требуют абсолютно ото всех работающих: от министров до уборщиков. Без таких документов работать в принципе тоже можно, но смысла это не имеет, потому что непривитого человека лишат его зарплаты. А работодателя, который все это допустил, еще и оштрафуют.

Хотя большинство итальянцев поддерживает такие жесткие меры, примерно каждый пятый так и не сделал прививку, а значит, не может работать. Как показали первые дни действия ограничений, больше всего антипрививочников среди тех, кто работает в сфере транспорта. Они перекрывали трассы и устраивали митинги, грозили пустыми полками в магазинах и недоставленными интернет-заказами (ведь везти их будет некому), а работники порта Триеста даже бастовали 4 дня. В конце концов полиция разогнала их слезоточивым газом.

Эти ограничения сейчас главная тема для дебатов среди политиков различных убеждений, но правительство стоит на своем.

Австрия

В этой стране с самого начала пандемии были очень жесткие правила: без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации там уже давно не зайдешь в магазин, не говоря уже о чем-то большем. Но с приходом очередной волны непривитых ждут еще более жесткие ограничения. Заранее объявлено, что при достижении определенного числа больных в интенсивной терапии (до этого показателя осталось немного), тем, кто еще не сделал нужные уколы, не разрешат выходить из дома. Вернее, будет только пара причин, по которым они смогут подышать свежим воздухом.

Словения

Эта небольшая страна далеко не в лидерах по темпам вакцинации — больше половины словенцев еще не сделали прививку. Так что власти решили подтолкнуть их к медикам. Уже больше месяца главным документом в Словении является сертификат о вакцинации: без него не пустят в магазин (в том числе продуктовый), ресторан, на прием к врачу (кроме вакцинации, разумеется), а также на работу.

Вместо того, чтобы выстроиться в очередь перед пунктами вакцинации, словенцы стали протестовать. Тысячи людей перекрыли главную улицу столицы страны Любляны, в прибывшую на место митинга полицию полетели камни и бутылки.

Недовольных обязательной вакцинацией в Словении разгоняли водометами. Фото: REUTERS

Румыния

Рванувший вверх график заболеваемости вынудил власти на крайние меры. Здесь тоже ни шагу не сделаешь без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Кроме того, запрещены массовые сборища и торжества, в том числе семейные праздники, которые важны для румынов. Свадьбы и дни рождения можно проводить в ресторанах, только если все гости привиты.

Но главным радикальным шагом Румынии в борьбе с коронавирусом стал комендантский час. Непривитых граждан не выпустят из домов с 23.00 до 5.00.