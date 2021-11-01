На запад: ФМИ сосредоточит производство в Ленобласти

По словам Марины Хабачевой, директора производства ФМИ в России, перенос производственных мощностей в Ленинградскую область обусловлен спецификой рыночной конъюнктуры.

«В последние годы компания работает в условиях постоянного снижения объемов табачного рынка в России – это тренд, который мы наблюдаем последние 5-7 лет, и он обусловлен многими факторами, включая общее снижение потребления и рост альтернативных категорий никотинсодержащей продукции с пониженным риском».

Марина Хабачева отметила, что в последние годы предпринимаются меры по борьбе с нелегальной торговлей, включая усиление надзорной и правоохранительной деятельности, введение единой минимальной цены и внедрение цифровой маркировки на табачную продукцию, такие меры должны продолжаться и усиливаться

По оценке компании, перенос кубанских производственных мощностей на фабрику в Ленобласти позволит повысить эффективность бизнес-процессов за счет оптимизации цепочки поставок и сокращения расходов.

«Сейчас мы прикладываем все усилия для трудоустройства максимально возможного количества сотрудников кубанской фабрики на наше производство в Ленинградской области. Мы намерены сохранить высокий уровень экспертизы наших работников внутри компании», – отметила Марина Хабачева. ФМИ вложила в реконструкцию и модернизацию производственной площадки в Краснодаре более 200 миллионов долларов. В Краснодарском крае продолжит действовать филиал коммерческой организации компании.

Кубанское производство являлось филиалом фабрики «Филип Моррис Ижора», которая работает в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области с 2000 года. За это время в ее развитие вложено более 59 миллиардов рублей. Объем инвестиций в модернизацию её производственных мощностей в 2020 - 2021 гг. составит 6,4 миллиарда рублей.

На фабрике в Ленинградской области впервые в России было локализовано производство табачных стиков для инновационной продукции с пониженным риском. Компания утверждает, что такая бездымная продукция находится в центре ее усилий в области устойчивого развития для того, чтобы со временем полностью уйти от вреда, связанного с курением сигарет.

«В России сегодня более 4 млн совершеннолетних потребителей бездымной продукции ФМИ. Больше 70% из них полностью отказались от сигарет. Мы считаем, что за счет открытого и прагматичного диалога регуляторов, производителей и потребителей возможно интенсивными темпами развивать сегмент продукции с пониженным риском», – сообщила Марина Хабачева.

Производимая на фабрике продукция экспортируется в ряд стран, включая Японию, Сербию, Казахстан и Армению. «Ижора» является одним из наиболее технологичных и современных активов международной компании «Филип Моррис Интернэшнл». Компания планирует достигнуть углеродной нейтральности фабрики к 2025 году.

ФМИ в России занимает 32% российского табачного рынка, объем налогов и акцизов, которые компания заплатила в 2020 году, составил 216 миллиардов рублей. В течение многих лет компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в России.