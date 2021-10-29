«Когда вижу себя маленькой, сразу думаю, что хочу дочку», – призналась актриса Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова стала героиней эксперимента «Лаборатория эмоций HONOR» с нейропсихологом Аленой Ванченко. С помощью нейрошлема эксперт изучила реакцию актрисы на сыгранные и прожитые реально эмоции. Зрители прямого эфира увидели на экране сигналы, которые поступают из мозга Варвары, когда она делилась личными историями и переживаниями.

Глядя на свою детскую фотографию, Варвара сказала о том, что хочет дочь. Это была самая яркая реакция за время эксперимента: «Думаю, я не изменилась, очень красивая девочка с ямочкой».

Варвара использовала актерское мастерство, чтобы изучить сыгранные эмоции, и показала 3 этюда из классических произведений литературы. Во время сценок активность мозга была умеренной, хотя для «Грозы» девушка обращалась к личному опыту. Казалось, что она взволнована и напугана, но на самом деле звезда была спокойна.

Гамму настоящих чувств нейрошлем показал, когда актриса действительно испугалась при взрыве хлопушки. А вот искренне обрадовалась Варвара подарку она стала первой в России обладательницей смартфона HONOR 50. Актрису удивила функция мульти-видео, которая позволяет создавать впечатляющие видео.

Варвара призналась, что для нее результат эксперимента был очевиден, ведь настоящие эмоции невозможно сыграть: «Как актриса, я глубоко проживаю каждую свою роль, но это несравнимо с тем, когда по-настоящему удивлен, восхищен или испуган».