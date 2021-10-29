VK Видео поддержит пользователей во время антиковидных ограничений

VK Видео добавила подборку «Лучше дома» в разделы «Видео» ВКонтакте и ОК

Она объединила уникальный контент от партнёров видеоплатформы, доступный только в период коронавирусных ограничений, и другие актуальные видео. Зрители VK Видео могут бесплатно смотреть образовательные лекции, фильмы, сериалы, шоу, а также спортивные матчи и киберспортивные трансляции — в самом высоком качестве до Full HD и 4К.

В подборку «Лучше дома» вошли видео, популярные среди пользователей VK Видео, — в том числе контент от РПЛ, Матч ТВ, RuHub, Учи.Дома, лектория Science Slam и других партнёров VK Видео. Подборка доступна бесплатно с 30 октября по 7 ноября. Каждый зритель VK Видео может найти контент по своим интересам и посмотреть его не выходя из дома во время новых коронавирусных ограничений.

VK поддерживает пользователей в период ограничений и продолжает информировать их о ситуации с коронавирусом. Так, в социальных сетях появилось мини-приложение «Коллективный иммунитет»: в нём можно посмотреть, кто из друзей сделал прививку, задать им вопросы и узнать всё самое важное о вакцинации от экспертов Минздрава. С тематической лентой «Коронавирус» ВКонтакте десятки миллионов человек получают информацию о пандемии из достоверных источников. В ОК действует специальная лента с проверенными новостями о коронавирусе от 150 федеральных и региональных СМИ.

VK Видео — видеоплатформа №1 в России по просмотрам и посещаемости: её ежедневная уникальная аудитория составила 40 миллионов человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ОК, ВКонтакте и всей экосистемы VK. Ежегодно ВКонтакте и ОК появляется больше 250 миллионов видео. Ролики на видеоплатформе VK Видео набирают больше 2 миллиардов просмотров в сутки.