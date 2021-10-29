Технологии и лидерские амбиции: «Радио Комсомольская правда» открывает Podcast Club КП

Пять студий для записи, 3,5 млн прослушиваний в неделю, известные спикеры от Виктора Гусева до Ольги Бузовой, от Александра Белоногова до Тины Канделаки, обсуждение новостей шоу-бизнеса, политики, спорта, здоровья – все это подкасты, созданные профессионалами «Радио КП».

О безграничных возможностях технологии подкастов и лидерских амбициях, а также о создании Podcast Club КП говорили в новом офисе медиагруппы «Комсомольская правда».

- Мы создали Podcast Club КП. Что это такое? Это место, где собираются заинтересованные в развитии подкастов: авторы, платформы, агентства и бренды-рекламодатели. Все те люди, которые хотели бы двигать тему подкастов вперед, - рассказал на встрече с партнерами Юрий Кораблев, редактор отдела подкастов «Радио КП».

Юрий Кораблев, редактор отдела подкастов «Радио КП»

Слушать по-новому: что такое Podcast Club КП

Идейным вдохновителем создания Podcast Club КП стал Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Гемст Владислав Александрович. За несколько месяцев создания подкастов стало понятно, что интересно аудитории, как можно зарабатывать и делать радио лучше. Сейчас создается более 130 новых подкастов в неделю, служба продвижения анонсирует их на сайтах медиагруппы radiokp.ru, teleprogramma.pro, Sportkp.ru и kp.ru, а также они звучат в эфире «Радио КП» - это ежедневно 1,4 млн слушателей из любой точки мира.

- Подкасты – это для нас новая тема, как и для многих рекламодателей. Сейчас мы изучаем эти технологии, разрабатываем новые методики продвижения подкастов, работаем над профессиональным уровнем каждого аудиопроизведения. Мы хотели бы стать флагманом индустрии подкастов в России, - рассказал Владислав Гемст, Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Владислав Александрович Гемст, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда»

Podcast Club КП позволит рекламодателям экспериментировать, находить новую аудиторию, чтобы рассказать о своем товаре или услуге. Сейчас 70% слушателей подкастов «Радиостанции Комсомольская правда» - в возрасте от 25 до 44 лет.

- У нас растут прослушивания на радио, развиваются рекламные направления. И подкасты – это одно из наших новых направлений. Три месяца назад мы создали группу, которая профессионально занимается созданием подкастов. И теперь каждый человек может найти подкаст на интересующую его тематику: спорт, политика, экономика и другие. Подкасты мы транслируем в эфире радио и публикуем на сайте, - рассказал Владислав Гемст, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Послушать в машине: топовые темы

О подкастах сейчас говорят все, создавать их пробуют блогеры и большие СМИ. Кто-то говорит об экономике, о процессе приготовления блюд, о спорте, делают интервью с известными людьми.

- Для кого-то подкаст – это просто длинное сообщение в Telegram, для кого-то это радиоэфир, который стал доступен в онлайне, для кого-то dj-микс, который можно послушать в машине. И каждое из этих определений претендует на правду, - считает Антон Маслов, руководитель рабочей группы по подкастам IAB Russia.

Антон Маслов, руководитель рабочей группы по подкастам IAB Russia

Как ни крути, подкасты – это аудиофайлы, которые не являются музыкой, но претендуют на внимание из-за своего содержания. Ведь невозможно не согласиться, что наблюдается некая перегруженность видеороликами – контент снимают домохозяйки и известные медиа персоны, показывают говорящих попугаев и большие аналитические шоу. Подкасты освобождают глаза человека от визуальной картинки, их можно слушать в машине, по пути на работу или занимаясь домашними делами. Найти подкасты можно на многих современных платформах, в их числе VK, Яндекс.Музыка, YouTube.

Развитие подкастов началось с 2004 года, когда впервые был написан код программы, позволяющей автоматически загружать новые аудиофайлы с использованием RSS. Файлы можно было прослушать на компьютере или перенести на портативный MP3-плеер.

С того времени много всего произошло. Энтузиасты пытались создавать независимое радио, записывали интервью. И только, когда Apple запустил приложение «Подкасты», развитие подкастов стремительно пошло вверх. Особый интерес у слушателей появился к расследованиям, шоу.

«Испытано на себе»: интеграция рекламы

Москва, Казань, Санкт-Петербург с 2012 года начинают тоже слушать подкасты, но не более 30 минут. Уже к 2020 году в России вовлекается более 10 млн слушателей. Для сравнения в США уже к этому времени 114-милионная аудитория, которая для прослушивания домой покупает колонки. И рекламодатели хотят присутствовать в этих подкастах.

- Рынок подкастов в России только развивается. Запросы рекламодателей, а я говорю на личном опыте, растут. Кто делает подкасты в России? Энтузиасты. Многие из нас брали микрофон и что-то записывали дома. Сейчас в России большое количество авторов, которые уже стали селебрити, и даже пишут книги о том, как записывать подкасты, - рассказал Антон Маслов, руководитель рабочей группы по подкастам IAB Russia.

Россияне, как показывает статистика, любят слушать подкасты на психологические темы, о хорошей жизни, об уходе за собой, о любви к себе. Еще одна топовая тема – сексуальные и семейные отношения. Художественных подкастов пока мало, но рынок приближается к ним.

- Сейчас все больше подкастов создают серьезные медиакомпании, в их число вошло и «Радио КП». Но у рекламодателей много вопросов к подкастам, они сомневаются: пробовать или нет. И тут стоит отметить, что подкасты слушает образованная и платежеспособная аудитория. Люди ищут конкретные темы, и реклама в таких подкастах может быть абсолютно логичной, - рассказала Кира Соколова, представитель рекламного агентства New Age Media Experts.

Кира Соколова, представитель рекламного агентства New Age Media Experts

Формат «испытано на себе», который довольно популярен в «Комсомольской правде», используется и в подкастах, когда автор пробует тот или иной товар и делится личными впечатлениями.

- Нужно анонсировать подкасты, и у медиагруппы «Комсомольская правда» есть четыре сайта, которые ежедневно посещают 6 млн уникальных пользователей. Мы интегрируем подкасты под тексты, которые пользуются большим спросом на сайтах нашей медиагруппы. Человеку остается только нажать кнопку «прослушать» или «скачать», чтобы прослушать немедленно или потом в машине или, например, в самолете, - рассказал Владислав Гемст, Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Сейчас студия подкастов КП может предложить рекламодателям создание индивидуальных подкастов, интегрировать информацию в редакционные подкасты, серию тематических подкастов. Форматы будут развиваться и о них можно узнать на очередных встречах Podcast Club КП в редакции «Комсомольской правды».