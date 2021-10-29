«Между слеш-карьеризмом и традиционным выбором»: в Петербурге проходит фестиваль профессий «Билет в будущее»

С 18 октября по 28 ноября в историческом парке «Россия – моя история» Петербурга проходит фестиваль профессий «Билет в будущее». Это уникальная профориентационная площадка для школьников 6 – 11 классов, позволяющая решить задачи по знакомству учащихся с миром современных профессий в практико-ориентированном формате. Программа фестиваля строится на проведении профессиональных проб, в ходе которых участники знакомятся с востребованными в регионе профессиями в разных отраслях. Всего в мероприятии примет участие порядка 20 000 школьников из Санкт-Петербурга.

«У платформы «Билет в будущее» есть сверхзадача, с помощью профессиональных диагностик выяснить, что ляжет в основу рынка труда для современных школьников через несколько лет и поможет спрогнозировать, что станет приоритетным в выборе между слеш-карьеризмом и традиционным выбором профессии», - говорит член Общественной палаты РФ, руководитель Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Площадка фестиваля разделена на 4 зоны, в которых представлены все 8 направлений проекта «Билет в будущее»: «здоровая среда», «социальная среда», «креативная среда», «деловая среда», «комфортная среда», «индустриальная среда», «умная среда» и «безопасная среда».

Коротко расскажем о содержании тематических зон фестиваля. Каждое тематическое направление представляет собой импровизированную «лабораторию», где школьник может погрузиться в отрасль и получить практический опыт в различных профессиях. В каждом тематическом направлении работает 1-2 спикера с интерактивными лекциями и 4-5 экспертов с кейсовыми заданиями. Каждая проектная команда под руководством эксперта осуществляют практическую часть профессиональной пробы посредством решения проблемной задачи, кейса.