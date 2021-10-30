Заммэра Москвы Петр Бирюков: столица перешла на зимнее освещение

«Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые коррективы. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, а выключают позже. Если 30 июня продолжительность их работы составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза - до 14 часов 4 минут», - рассказал Петр Бирюков.

По его словам, за включением освещения в Москве следит автоматика. Размещенные в различных местах сенсоры измеряют уровень фактической освещенности, и когда этот показатель падает ниже определенного предела, подают сигнал на включение архитектурной подсветки и уличных фонарей. В случае необходимости – при снегопаде или плотной облачности – диспетчеры могут включить свет в городе еще раньше сигнала автоматики.

«Яркое и красивое освещение - это залог безопасности и хорошего настроения жителей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города», - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он также напомнил, сегодня Москва входит в число лидеров международного рейтинга городской освещенности наряду с Лондоном, Нью-Йорком, Парижем и Токио.