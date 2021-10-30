«Съел, и ни в одном глазу»: какие продукты убивают сон

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Недостаток сна – бич жителей больших городов. Многим из нас не хватает времени на сон. А другие часами крутятся в постели, считают овец, но без желаемого результата: «Сна ни в одном глазу!». Иногда виноватым в этом бывает наше меню. Итак, что же стоит исключить из своего меню, если у вас – бессонница.

1. Продукты содержащие кофеин - кофе, зеленый чай, напитки энергетики

На первое место рейтинга антиснотворных блюд, Елена Соломатина поставила кофе, зеленый чай, напитки энергетики. Все они содержат достаточно много кофеина, оказывающего возбуждающее и тонизирующее действие на нервную систему. То есть бодрят нас. А еще кофе выводит жидкость из организма, обладая мочегонным эффектом. Мало того, что ощущение переполненного мочевого пузыря не даст уснуть, недостаток жидкости в ночное время затрудняет процессы регенерации организма, которые дают ощущение полноценного отдыха. В черном чае кофеина не так много, как в остальных продуктах из этого пункта. Так что чашку черного чая перед сном позволить себе можно. А вот с остальными нужно завязывать как минимум за шесть часов до сна.

2. Алкоголь

Алкоголь (особенно в больших количествах), как ни удивительно, отрицательно влияет на сон. Известно, что сильно выпивший человек нередко даже и не помнит как заснул – «отрубился», говорят про него. Но пьяный сон не дает полноценного отдыха. Во время него человек часто пробуждается, буквально на пару мгновений, и проваливается вновь. Но фазы сна сбиваются, необходимые гормоны не вырабатываются, организм не производит необходимой работы для восстановления работоспособности. Утром встаешь – и как будто не спал…

3. Тяжёлые жареные блюда

Перед сном не стоит есть тяжелых блюд. Особенно жареного мяса. Например, говядину, свинину, баранину, к тому же с жирным майонезом, картошкой и так далее. Дело в том, что такая пища требует долгой переработки. Как минимум 6-7 часов желудок будет этот продукт переваривать. И это помешает спокойному засыпанию и полноценному сну, поскольку требует много энергии, которая будет вырабатываться организмом. И в таком состоянии, ясное дело, уже не до отхода в объятья Морфея. Как рекомендует наш эксперт, такие продукты можно есть часов за шесть-восемь до сна, а более диетическую и легкоусвояемую индейку – за три-четыре часа до сна

4. Острые специи

Острые специи, например, имбирь, перец, горчица, а еще чеснок и репчатый лук продуцируют выработку эндорфина (один из гормонов радости и удовольствия), а также улучшают, усиливают интенсивность кровообращения. Все это приводит к тому, что мы начинаем чувствовать себя бодрее и энергичнее. И засыпанию это способствовать не будет. Как рекомендует Елена Соломатина, эти пряности можно есть часа за 3-4 до сна. И значит, ужин посыпать острыми пряностями не стоит, лучше воспользоваться менее жгучим и активным приправами.

5. Сладости

Содержащие быстрые углеводы сладости также не рекомендуются есть перед сном. Наш мозг получает энергию из глюкозы, растворенной в крови. Поэтому каждый кусочек тортика, который мы съедаем, довольно быстро превращается в заряд бодрости и веселья, а шоколад, помимо углеводов, содержит и кофеин. Впрочем, возбуждение и бодрость, возникающие благодаря сладостям, не являются такими уж долгими. По словам нашего эксперта примерно через час бодрящее действие сладкого проходит. Так что съесть кусочек пирога или торта за пару часов до того, как отправится в объятия к Морфею, засыпанию не повредит. Правда, если слишком увлечься такими калорийными десертами перед сном, обниматься придется только с Морфеем…

Диетолог Елена Соломатина.

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Еда – едой, но есть и другие факторы, которые мешают заснуть жителям больших городов. Рассказываем, что исправить в первую очередь.

1. Защищаемся от вредного света…

Голубой свет экранов смартфонов, ноутбуков и планшетов, очень активно воздействует на сетчатку глаза, подавляя выработку мелатонина. Поэтому, если у вас есть трудности с засыпанием, вечерние бдения в соцсетях и просмотр сериалов придется заканчивать пораньше, желательно - до 22.00. Позже - обычные журналы, газеты (купите свежий номер «КП»!) или книги.

2. …и шума

Шум – один из главных врагов сна. Боритесь с ним нещадно. Выключайте телевизор («под бормотание» засыпать на самом деле хуже), поменяйте окна на более дорогие, с защитой от уличного гула, если требуется, пользуйтесь берушами.

3. Избавляемся от последствий стресса

Гормоны стресса будоражат, готовят к схватке – и не дают уснуть. Чтобы «переработать» их, нужна физическая нагрузка. Самый простой, безопасный и полезный способ: прогулка перед сном быстрым шагом, в идеале - 40 - 60 минут.

Экстремальные нагрузки не нужны – от переутомления засыпание отодвинется еще дальше.

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