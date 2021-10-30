«Адский ад. Чувствовала себя коровой»: Собчак рассказала о своей беременности и родах

Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак дала интервью блогеру Иде Галич для ее YouTube-шоу «Есть вопросики». Телеведущая рассказала о своей семье и, в частности, о том, как она рожала сына Платона. Ксения призналась, что беременность далась ей очень нелегко. По ее мнению, женщины, восхищающиеся этим периодом материнства, просто откровенно врут.

- Роды - это, конечно, адский ад. Я рожала сама. Все эти рассказы про милоту беременного состояния и родов - это какая-то глобальная ложь. Может, в 20 лет это иначе, но я рожала в 35 - и мне было конкретно тяжело, - поведала Собчак.

По словам телеведущей, в первые два месяца беременности она практически не могла встать с кровати из-за плохого самочувствия. Ксении было так тяжело, что почти каждый день ей делали капельницы. При этом телеведущей нужно было работать, чтобы никто не заподозрил ее в беременности.

- Я делала все, что нужно. Носила компрессионные колготки, каждый день в течение 9 месяцев бассейн, йога с дыхательными практиками. Потому что ребенку хорошо в воде, причем до этого я никогда не плавала, ненавижу в принципе, плавание - не моя тема, - рассказала Собчак.

К концу беременности Ксения обнаружила, что ей стало тяжело формулировать свои мысли.

- Был момент, когда я поняла, что теряю мозг. Понимаешь, что ты как корова. Я не знаю, что там выделяется, но тупеешь страшно - это надо понимать, - сообщила телезвезда.

Ксения призналась, что хочет еще одного ребенка, и в будущем обязательно родит второго. Но пока ей страшно даже думать об этом.

- Я не то, что не рассматриваю. И хочется, и колется. Но хочется больше. Когда у тебя уже это счастье есть, ты понимаешь, что ничего круче нет, - отметила Собчак.

В том же интервью Иде Галич Ксения рассказала, как Константин Богомолов относится к ее сыну от первого брака Платону. По словам телеведущей, у режиссера свои подходы к воспитанию мальчика. Ксения говорит, что Константин прекрасно ладит с ее сыном.

- Костя обожает детей и потрясающе общается с Платоном, у него свои подходы, которые работают, - заявила телезвезда.

Ксения рассказала, что Богомолов часто видится с дочкой от первого брака, которую ему родила актриса Дарья Мороз. Платон обожает сводную сестру и регулярно спрашивает о ней.