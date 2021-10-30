Во время съемок сериала «Игра в кальмара» режиссёр лишился шести зубов

Меньше чем за месяц южнокорейский сериал «Игра в кальмара» посмотрели свыше 100 миллионов человек. Фото: кадр из фильма

В сентябре 2021 года на платформе Netflix вышел южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

Меньше чем за месяц его посмотрели свыше 100 миллионов человек.

Согласно сюжету, несколько сотен человек собираются на пустынном острове и участвуют в игре на выживание, победитель которой получает солидный денежный приз.

Режиссер Хван Дон Хёк признался, что на создание сериала его подтолкнуло безденежье, в котором оказались он и его семья после финансового кризиса 2008 года.

- С ужасом вспоминаю то время, - признался он. – Тогда у меня были большие проблемы с деньгами – их просто не было. Моя мать ушла на пенсию, у меня на попечении была еще и моя бабушка. Да, были идеи по поводу фильмов, были сценарии, но не было финансирования.

Режиссеру пришлось занимать деньги у друзей и родственников. Конечно же, теперь все долги розданы, но даже после фантастического успеха сериала он не считает себя богатым человеком.

- Я не настолько богат, чтобы кричать об этом, - продолжает создатель «Игры в кальмаров». – Но у меня достаточно денег, чтобы накрыть стол.

Съемки «Игры в кальмара» запомнились ему как «утомительные физически морально».

- На съемочной площадке была очень нервно и напряженно, - вспоминает он. – Я не мог спать, есть, постоянно думал о героях, о том, как лучше выстроить сюжетную линию, которая держала бы зрителя в психологическом напряжении. Да что уж, я и сам за все время потерял 6 зубов из-за навалившегося стресса.