На острове Пасхи начались волнения

Миллионы туристов ежегодно приезжали на Рапа-Нуи, чтобы полюбоваться каменными статуями моаи. Фото: EAST NEWS

Остров Пасхи или, как его еще называет коренное население, Рапа-Нуи, расположенный в Тихом океане и входящий в состав Чили, считается одним из самых загадочных мест на нашей планете.

От побережья южноамериканского континента он находится на расстоянии более 3,5 тыс. км. и считается одним из самых удаленных от метрополии в мире.

Миллионы туристов со всего мира ежегодно приезжали на Рапа-Нуи, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями – каменными статуями – моаи.

Мегалиты из спрессованного вулканического пепла расположены по всему острову. Всего их около 900. Местные жители уверены, что в статуях таится сила предков.

Из-за пандемии коронавируса путешественникам запрещено посещать остров Пасхи с весны 2020 года.

По данным последней переписи населения, которая проводилась на Рапа-Нуи в 2012 году, на острове проживает более 7 тыс. человек. Для многих из них туристический бизнес является главным источником дохода.

Проведенный недавно опрос, в котором приняло участие 972 человека (т.е. порядка 20% от всего населения острова) показал, что большинство респондентов - 649 человек – заявило о своем нежелании видеть туристов на острове после открытия границ. По их мнению, с появлением чужаков есть риск очередной вспышки COVID-19.

В настоящее время на Рапа-Нуи зарегистрировано всего 8 случаев COVID-19, причем ни одного нового с сентября 2020 года. По официальным данным, 73% местного населения вакцинировано.

Результаты голосования не являются обязательными к исполнению. Но они уже спровоцировали волнения на острове, поскольку далеко не все согласны с тем, что он должен оставаться закрытым для приезжих.

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