Стало известно, сколько выпили первые леди США и Франции в Риме

В графиках Джилл Байден и Брижит Макрон нашлось время для похода в ресторан. Фото: REUTERS

Итальянская столица принимает мировых лидеров, прибывших на саммит G20. Отдельная программа предусмотрена для жен глав государств и правительств.

В графиках Джилл Байден и Брижит Макрон нашлось время для похода в ресторан.

Американка и француженка остановили свой выбор на заведении с названием Il Marchese, расположенном на узкой улочке в центре Рима, неподалеку от берегов Тибра.

- Приятно, что мы с Брижит снова вместе, как две подруги, как сестры. – сказала супруга президента США на выходе из ресторана поджидавшим ее журналистом.

На обед жена Байдена прибыла, не меняя нарядов, прямо из Ватикана. Фото: пресс-служба Белого дома

Байден поклялась, что с женой президента Франции они «ну практически ничего» не пили. Хотя папарацци удалось разглядеть, что на их столе стояло шардоне.

- Мы бывали здесь так много раз. Я люблю Италию, Брижит любит Италию. Да кто вообще не любит Италию, ведь в ней все нравится. – поделилась своими восторгами первая леди США.

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что первые леди общались через переводчиков, что подтверждает тот факт, что мадам Макрон не в ладах с английским.

Первые леди общались через переводчиков - мадам Макрон не в ладах с английским. Фото: пресс-служба Белого дома

На обед жена Байдена прибыла, не меняя нарядов, прямо из Ватикана, где состоялась встреча американского президента с папой римским Франциском.

От имени американского правительства понтифику была вручена риза ручной работы, обрамленная в раму. Белый дом сообщил, что риза была сшита в 1930 году, в нее облачались священники старейшего католического храма Вашингтона – церкви св. Троицы.

Эту церковь посещал Авраам Линкольн; в ее стенах во время Гражданской войны размещался госпиталь; в ней любил молиться первый американский президент-католик Джон Кеннеди.

При изготовлении рамы мастера использовали древесину упавшего от старости на лужайке Белого дома дерева, а белый мрамор был получен от реставраторов церкви св. Троицы.