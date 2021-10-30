Глава ГТС Украины запутался в цифрах, возмущаясь прибылью российского "Газпрома"

Уже и Европе, и в США согласились с тем, что Россия не имеет отношения к возникшему энергетическому кризису. Фото: EAST NEWS

Главный драматург мира Уильям наш Шекспир явно был незнаком с украинским менталитетом, иначе он бы забросил свои пьесы про Отелло, Джульетту, Гамлету и даже короля Лира в какой-нибудь дальний угол кладовки, осознав свое явное бессилие перед сложностью настоящей драмы. Ревность, мщение, обманутая любовь и душевная слепота не котируются рядом с завистью, скрыть которую практически невозможно.

Глава газотранспортной системы Украины (ГТСУ) Сергей Макогон увидел данные финансовых результатов "Газпрома" в нынешнем году и не смог смириться. И излил публично все свое негодование.

- "Газпром" поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей, - возмутился Макогон и объяснил это исключительно по-украински. - Злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе, который привел к захмарным ценам на газ в ЕС, дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей.

Что такое "захмарные цены", надо спросить Макогона. Про то, как "злоупотребление доминирующим положением" в прошлом году ввело "Газпром" в убытки в 558 млрд. рублей, Макогон упомянул лишь вскользь. Безумная зависть довела его до того, что он не смог даже разобраться в рублях и фунтах стерлингов, безбожно путая их в своем посте. Отчего сумма прибыли российского концерна приняла уже вовсе какие-то устрашающие масштабы.

Уже не только в Европе, уже и американцы согласились с тем, что Россия не имеет отношения к возникшему энергетическому кризису, оставив лишь упрек в том, что Россия не стала предпринимать дополнительных усилий для сглаживания этого кризиса (что также является весьма сомнительным, по той причине, что страны ЕС просто не стали закупать дополнительных объемов). И сообщили об этом украинцам, но тем все неймется. Страна – "газовый ахрессор", по мнению Киева, должна понести наказание. При этом, никаких возражений против того, что США поставляют сейчас газ не в Европу, а странам АТР по цене в 2500 долларов за тысячу кубов у Украины, естественно, нет.

Нет в нашем времени таланта, равного Шекспиру, чтобы описать все эти страсти-мордасти, всю трагедию осознания того, что у соседа корова жива, а не сдохла. И на фоне этой трагедии разума и чувств незамеченным проходит призыв премьер-министра Украины Шмыгаля искать альтернативы газу в отопительный сезон. К примеру, он привел в Пример Волынскую область, где более половины котельных перешли пеллеты (биотопливо, получаемое из торфа, древесных опилок и щепы и органических отходов). Как это сочетается с его же обещанием спокойного прохождения отопительного сезона и наличия у Украины достаточных запасов газа в ПХГ, почему-то никто не спросил.

Впрочем, и с пеллетами может тоже не получиться. Глава Киевского центра анализа и стратегий Игорь Чаленко на пресс-конференции заявил, что Украина может спасти Европу, наладив в страны ЕС экспорт дров. А это, безусловно, оставит без дров и пеллет саму Украину.

- Надо предупредить людей, чтобы хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что надеяться они могут только на себя, - призвал украинские власти к откровенности народный депутат Украины Волынец. И это, наверное, самый универсальный рецепт. Украина спасет Европу дровами и печками-буржуйками, а Украину спасут кизяки.

Осталось найти, где брать кизяки, потому что природных месторождений этого стратегического для Украины сырья и стройматериала не существует. Но, самое интересное, в Незалежной все равно, даже помешивая кизячьи угли в буржуйке, не перестанут считать чужие деньги ни в своих карманах (в данном случае – деньги "Газпрома") и мечтать о том, как они запануют, когда у соседа наконец-то сдохнет его корова.

Шекспир, короче говоря, в бессилии отдыхает.