Зеленский попросил украинцев "включить мозг" и тут же поручил строить ледоколы

Заявления президента Украины Владимира Зеленского вызвали шквал комментариев. Фото: REUTERS

- Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу и включили все мозг. Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение. Нужно бояться не страшилок в медиа и соцсетях, а конкретно вируса, - заявил на днях президент Украины Владимир Зеленский, чем вызвал шквал комментариев, что если украинцы включат мозг, то первое, что они сделают, так это "выключат" самого Зеленского и его команду.

Но, господа-товарищи, обратите внимание, Зеленский говорит о необходимости "включить мозг" и "выключить соцсети" именно по вопросу вакцинации. А по остальным проблемам мозг не нужен. И, в первую очередь, самому Зеленскому. Который, например, поставил перед правительством задачу в ближайшие 5-10 лет возродить научно-исследовательский флот Украины.

- Сегодня здесь присутствует господин Шкарлет, наш министр образования и науки Украины, я очень жду от него - это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся - мы ждем масштабную, на ближайшие пять-десять лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства, - обозначил Зеленский новое поручение президента и сформулировал конкретные задачи. - Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку, она непростая, но очень логичная. А планка такая - 36 научных судов, из них 12 океанские, ледового класса.

Почему именно такие цифры. Говорят, что именно таким флотом располагала Украина сразу после обретения независимости. Но очень быстро распродала его на металлолом. Поскольку задач для него не было, а содержание стоило больших денег, которых не наблюдалось в постоянно пустующей госказне. Вопрос, зачем нынешней Украине такой флот, не обсуждается, тем более, никто не сомневается в необходимости появления у Незалежной 12-ти гражданских научных судов ледового класса. Можно предположить, для снабжения антарктических станций выращенными в Херсонской области кавунами. А то ведь в нынешнем году практически весь урожай пропал на бахчах, и даже баржа с кавунами в Киев не помогла фермерам.

- Что именно это нам дает? – объяснил Зеленский необходимость иметь стране научный флот. - Это большие возможности для изучения ресурсов океана, для участия на равных в глобальных мировых проектах. Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке. И чтобы иметь там достойное место, именно в этом пространстве, Украина должна строить свои корабли. Покупать, пока они, к сожалению, еще не строятся.

Нет, ну если так, то вопросов нет. А как же украинская станция на Луне? Сотрудничество с НАСА и прочие научные проекты мирового значения? А как же ров, простите, "Стена" имени Яценюка на границе со "страной-агрессором"? Что, так и останется канава недокопанной? А если украинцы себе ноги в ней поломают. Может, хотя бы засыпали для начала.

Я бы, например, не стал так подробно углубляться в обоснование необходимости Киевом научно-исследовательского флота. История один в один выглядит, как более ранние поручения Зеленского – создать в каждой области то ли по 500, то ли по 5000 предприятий с численностью сотрудников на каждом не менее 500 человек. Или как поручение высадить миллиард деревьев в ближайшие три года. Все выглядит таким образом, что Зеленскому его советники сообщили, что президент должен время от времени давать свои поручения и озвучивать при этом какие-то цифры, желательно, красивые. Вот он и озвучивает. А миллиард – это очень красиво, сразу бьет по воображению, как и "научные океанские суда ледового класса".

Более того, как решил Зеленский, Украина уже начала возвращение в Мировой океан, купив старенький ледокол "Джеймс Кларк Росс", от которого Великобритания не знала, как избавиться. Ледокол уже, кстати, переименовали в "Ноосферу", потому что он будет возить экспедиции украинских полярников на подаренную Киеву антарктическую станцию "Профессор Вернадский". Сами понимаете, название с глубоким смыслом, поскольку Вернадский и ноосфера неразрывны в научной теории.

Ну, в конце концов, обещать (и поручать тоже) еще не значит жениться. В конце концов, любое судно можно продать на металлолом. Как это на Украине уже делали предшественники Зеленского. 170 долларов за тонну – тоже ведь очень неплохие деньги. Если попадут в нужные руки.

А вот насчет "включить мозг" – пожелание действительно разумное. Самое разумное за весь период президентства Зеленского. И не только по отношению к вакцинированию. Жаль лишь, что, похоже, невыполнимое.