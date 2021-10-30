В Киеве заявили: Гоголь сошел с ума от собственного двуязычия

Тайну смерти классика русской литературы 19-го века Николая Гоголя раскрыла Ирина Фарион. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тайна смерти классика русской литературы 19-го века Николая Васильевича Гоголя наконец-то раскрыта. Оказывается, он сошел с ума и умер из-за когнитивного диссонанса. Во всяком случае, так считает известная украинская националистка, заслуженно пользующаяся славой сумасшедшей Ирина Фарион. Которая заявила, что Гоголь сошел с ума и умер по причине того, что думал, дескать, на ридной мове, а писал на русском языке.

- Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошёл с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски, - объявила она.

При этом объяснив, что творчество Гоголя лично она сама никогда не принимала для себя.

- Меня больше всего раздражал в школе Гоголь. На генном уровне, наверное. Я не могла понять, почему украинец пишет на русском языке, - рассказала она про свою школьную юность и восприятие творчества писателя. - Он сам себя не считает украинским писателем. Он сам дал ответ на этот вопрос: «Я сам не знаю, какая у меня душа – малороссийская или великороссийская». И все эти споры вокруг того, каким он был писателем, не стоят выеденного яйца, потому что он сам о себе всё сказал.

То, что она в одном предложении противоречит себе самой в другом предложении, Фарион, естественно, не заметила. Что и понятно. не хватало ей, подобно Гоголю вгонять себя саму в когнитивный диссонанс. Ой, это же я по-русски написал, а на мове такого выражения родного нет, там только когнитивный через "ы" пишут. И все отличие.

Кстати, почему сама Фарион, это известная "борцунья" за украинскую мову и мовные имена, продолжает называть себя Ириной, тоже непонятно. Ведь после того, как она накинулась на детей в садике за имена "Ванечка" и "Машенька", следуя языковым нормам, ей впору было бы объявить себя Яриной. Наверное, не смогла.

Невдомек мадам, что Гоголь потому и стал великим русским писателем, вошел в классику мировой литературы, что писал на русском языке. И не в том ли причина того, что в мировой литературе нет никого из мовоязычных украинских писателей, что русский язык гораздо более богат и образен?

Впрочем, лучше ей об этом не напоминать. Как и о том, что она сама, будучи активисткой ВЛКСМ, а потом и КПСС, каждый день говорила и писала на русском. И даже поощряла изучение русского языка иностранными студентами, когда работала в университете во Львове. И делала это с большим успехом.

А то ведь окончательно сдвинется от такого когнитивного диссонанса. Которого на мове, пусть и нет, но в действительности он же существует.