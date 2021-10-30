"Газпром" просто спас Молдавию. Не без выгоды для себя

Молдове удалось сбросить цену. Фото: REUTERS

Продление "Газпромом" контракта с Молдавией на 5 лет вызвало, если не гигантский, то, во всяком случае, достаточно большой резонанс в публичном пространстве в России. Мнения разделились от "мы поддались" и "нас снова нагнули" до столь же безапелляционного, что "Газпром", дескать, "нагнул" Кишинев по полной. Между тем, продление контракта, в первую очередь, несмотря на наличие политических нюансов в обсуждаемой проблеме, вопрос не политический, а экономический. Как и заявлял официальный представитель "Газпрома" ровно неделю назад, что "никакой политики" тут нет, и когда будут деньги, будет и газ. И, как было сообщено по окончании переговоров, стороны пришли к взаимовыгодному соглашению.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ

Что в данном контракте от экономики? И в чем выгоды молдавской стороны? Во-первых, в том, что в Молдавии будет газ, а значит, будет и тепло в домах и топливо для теплоэлектростанций и для иных нужд. Молдове удалось сбросить цену, но не до тех 280 долларов за тысячу кубометров, как этого хотел Кишинев. Сейчас Молдавия будет платить порядка 450 долларов за данный объем. Это, безусловно не 150 долларов по цене среднегодовых поставок в прошлом году, и не 230 на момент окончания действия прошлого контракта. Но и не 790, на которые Кишинев был вынужден согласиться при продлении контракта на октябрь.

С другой стороны, "Газпром" тоже не остается внакладе. Понятно, что 790 долларов за тысячу кубов и выше Молдавия могла платить лишь очень короткое время. И то, во многом, за счет привлеченных кредитов. Которые, еще вопрос, удалось бы получить Кишиневу или нет. И вот эти нынешние 450 – это очень неплохой результат. К тому же, согласно утвержденной и принятой обеими сторонами формуле ценообразования, стоимость стандартного объема газа для Молдавии может вырасти с нынешних 450 до 500-600 долларов. Не стоит скрывать, что наверняка может и упасть. Но не до прежних 130 или даже 100 долларов.

Еще один позитив для "Газпрома" заключается в том, что Кишинев согласился на аудит долга перед российским концерном. То есть фактически это означает признание наличия задолженности, а конкретный ее размер и определит аудит. Напомним, что ранее Кишинев не согласился разговаривать о накопленном долге вообще и даже намеревался обанкротить задолжавшую компанию, чтобы таким образом уйти от необходимости выплачивать долги.

"Газпром" таким образом не обанкротил потребителя-покупателя, а, пойдя ему навстречу, сохранил его в качестве своего клиента. Не погнался за нынешней, весьма проблемной для взыскания пятеркой, а получит вместо нее десятку.

Кроме того, российский концерн продемонстрировал на деле всю бредовость обвинений со стороны отдельных стран и политиков Европы в совершении "газовой агрессии", "манипулировании ценами на европейском рынке", "создании энергетического кризиса" и т.д. При этом не пойдя для доказательства очевидного на потери для своей стороны. Но это уже начинает смыкаться с теми самыми политическими нюансами.

НЕ БЕЗ ПОЛИТИКИ

Итак, что же у нас в состоявшихся переговорах от политики. Безусловно, фактор Приднестровья с гражданами России. Которые не просто сохранят тепло в своих домах (Москва ведь просто не могла допустить, чтобы они мерзли), но и благодаря этому, свои рабочие места.

Как уже отмечалось выше, достигнутым соглашением не лишний раз подчеркивается договороспособность и надежность поставщика с российской стороны. Это "крапленый козырь", охотно вынимаемый европейскими политиками и американскими экспертами, имея перед глазами пример Молдавии, использовать теперь стало очень трудно.

Кроме того, дав время Евросоюзу на помощь Молдавии в энергетическом обеспечении, Москва весьма убедительно показала, что кроме нее молдаванам (как и многим другим) в реальности надеяться не на кого. Вся помощь со стороны ЕС ограничилась дежурными выражениями солидарности, поддержки и заклинаниями, уместными для сеанса аутотренинга в духе: "Я не мерзну, мне тепло". В конце концов ЕС честно признал, что он ничего сделать не может и посоветовал Кишиневу самому решать этот вопрос с Москвой.

"ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ" ПО-МОЛДАВСКИ

Как выяснили журналисты "Молдавских ведомостей" у Европы, той же Румынии, например, просто нет физической возможности закачивать газ в Молдавию. По той причине, что построенный на кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) трубопровод по маршруту Яссы-Унгены-Кишинев является в реальности муляжом газопровода. А его торжественное открытие, обещание ввести в эксплуатацию не что иное, как реинкарнация "потемкинских деревень", но вот по-молдавски или по-европейски, это еще не понятно.

Да, Молдавия отчиталась, что выделенный кредит освоен. В прессе мелькали фотографии красивых и нарядных уложенных в нитку газовых труб, молдавские СМИ писали: "Позиция Молдовы в переговорах с «Газпромом» о новом контракте на поставку газа изменилась. Благодаря вводу в эксплуатацию газопровода Унгены–Кишинев аргументы молдавской стороны в обсуждении закупочной цены на газ могут выглядеть весомее. 120-километровый трубопровод позволит Молдове подключиться к системам транспортировки газа из Евросоюза, обрести энергетическую независимость, обеспечить безопасность поставок газа, усилить конкуренцию на оптовых рынках".

А оказалось, что это всё фикция. Строители просто "похоронили" газовые трубы, закопав их в землю. И на протяжении всех 120 км газопровода нет ни одной распределительной станции, ни одного компрессора, нет никакого оборудования вообще. И все якобы закупки румынского газа – это блеф. Нет средств доставки. С одного конца газопроводы труба уходит в землю, на другом конце выходит из земли. И всё. И еще большой вопрос, на всем ли протяжении маршрута трубы уложены, а если уложены, то состыкованы или нет. Впрочем, это вопросы молдаван к руководителям проекта, поскольку кредит ЕБРР отдавать Молдове в любом случае придется.

Но даже если бы этот газопровод оказался вполне рабочим, он вряд ли чем смог помочь Молдавии, поскольку цены на спотовом рынке в 2-3 раза вышек той, на которую согласился "Газпром" в переговорах с Кишиневым.

То есть, подбив итоги, можно смело сказать, что никаких альтернатив поставкам российского газа у Кишинева просто не было. Ни практически, ни даже теоретически. И что "Газпром" реально просто спас Молдавию. Конечно, не без выгоды для себя. Как и положено коммерческой структуре.

P.S. Но ход с трубой – это, согласитесь, великолепно. Напомнило продажу цыганками "золота" (и всего остального) на улицах или рыночных площадях.

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