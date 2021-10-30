Вредит ли Хэллоуин национальному благополучию России

Хэллоуин - время скелетиков, ведьминых шляп и тыкв. Фото: REUTERS

Накануне Хэллоуина очень хорошо заходить в магазины всякой всячины формата «рупь ведро» (эх, кабы не локдаун). Там в это время разных скелетиков навалом, ведьминых шляп. Светильников в виде тыковок. Однажды я искусственную кровь купил. Нужная, между прочим, вещь - разве без искусственной крови вы будете по-настоящему страшным, хоть бы и в костюме Джейсона (даже не спрашивайте, кто это)?

А бывает, я ничего и не куплю, но все-все перетрогаю и примерю. Очень прикольный праздник. В прошлом году мы «ведьмины пальцы» пекли — печенье такое из песочного теста, с ногтями из миндаля. И мумии из сосисок и теста делали. Немного жаль, что за конфетами по соседям малышня у нас все-таки не ходит, в отличие от западных стран, где в ночь с 31 октября на 1 ноября пугают друг друга веками. Зато нечисть у нас тоже есть: как раз в канун Хэллоуина вылезает изо всех углов и вопит, что это разрушающий детские души праздник, который Запад специально к нам внедряет, и его надо срочно запретить.

Вы еще «Кошмар на улице Вязов» запретите. Или комиксы Marvel.

Во-первых, как запретить то, что никто и не разрешал? Это же по народному календарю, не по государственному. На всякий случай уравновешенному читателю напомню, что Хэллоуин укоренился и на российской почве, потому что это яркий (и совершенно безобидный) элемент мировой поп-культуры, который к тому же легко монетизируется. Жизнь у нас всех - от школьника до топ-менеджера, напряженная. А тут поржали, напокупали страшных штучек, поприкалывались — вроде и отпустило. В этом современный смысл праздника.

Все такое же яркое приживается у нас с пол-оборота. День святого Валентина, например, который 14 февраля. Приживается с поправкой на местности: про Валентина вспоминают редко, чаще говорят проще и понятнее - День влюбленных. Дурацкий, конечно, праздник. Но ведь вокруг любви же построен. Мы еще валентинки в школе писали, это вообще полезно — учились строить отношения. Бизнес потирает ручки — это да, прибыли в этом день бешеные и у цветочников, и у рестораторов; конфеты в коробках в форме сердца (тьфу, как вульгарно!) вагонами продают. Но разве это плохо, когда бизнесу хорошо?

Бывают, противники иноземных традиций ребром ставят вопрос: а как же наши, исконно русские, веселые праздники? Так у нас и и такие есть. Правда, есть нюансы. День семьи и верности в 2008 году ввели - 8 июля, в честь святых супругов Петра и Февронии — в пику чужеродному Валентину. И отмечается вроде каждый год теперь, но мне пришлось гуглить, когда он и где. Как-то не на слуху. Потому что он пока казенный какой-то, да и появился недавно. И чуть-чуть фальшивый, что ли. Верность — это прекрасно, но многим ее чествовать мешает чувство вины. Давайте по-чесноку. Человек слаб, бывает в супружеской жизни всякое. Он покаялся давно, а ему напоминают. И вообще - что в этот день делать-то? Смотреть нудный эстрадный концерт по телику? Сделать пост с признанием второй половине в соцсети? Ну, допустим. Вот и вся традиция. Китайцы в растерянности — не знают, что производить к нашему Дню семьи. И верности. Овеществленные символы нужны. А сердце Валентином занято. Прямо задачка для маркетологов.

А еще День отца ввели первый год. Наконец-то! Но опять не придумали, как его праздновать. А скоро (опять лезу в интернет - 28 ноября) День матери...

Но не все так плохо. Вот есть же у нас Масленица (полнейшее язычество, между прочим, к которому церковь снисходительна - слава Богу). Народная, любимая. Праздновать ее легко и приятно (главное, жечь чучелки аккуратно), и смысл хороший. Да еще целую неделю длится. Уделали мы ихний Хэллоуин. А еще есть куча народных традиций, связанных с православным календарем. Я уж молчу про светский Новый год. Его все страны отмечают, но мы лучше всех.

Пусть будут и наши, и не наши народные праздники. И языческие, и связанные с религиозными культами. УК и прочие кодексы РФ не нарушает - значит, хороший праздник. Хотите - празднуйте, хотите - нет. Только не ссорьтесь на совершенно пустом месте.