Наше время или взрослым вход воспрещен: кто и как должен заниматься половым воспитанием молодежи

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен»

В эту субботу на радио «КП» (97,2 FM) ребята обсудят деликатный вопрос: кто и как должен заниматься половым воспитанием молодежи.

Ведущие: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Помощник продюсера: Петр Безменов

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии — психолог Татьяна Охрименко

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».