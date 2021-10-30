«Хочется лечь и умереть»: Мошенники украли у Лидии Федосеевой-Шукшиной все сбережения

Артистка считает, что ее как будто целенаправленно сводят с ума или в могилу. Фото: Евгения ГУСЕВА

После ухода Василия Шукшина в его семье начали сбываться самые грустные предсказания писателя и актера: «Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии — женщины. Это грустно, но так».

Сначала дочки начали сутяжно и публично делить наследство Шукшина: устраивая из этого мыльную сагу на российском ТВ.

Затем дочь Мария решила поддержать и ездила снимать документальные фильмы про схиигумена Сергия Романова, занявшего Среднеуральский монастырь. Потом она же начала агитировать людей не делать прививки, на полном серьезе назвав вакцинацию чипированием.

Кроме того, продолжается затяжная война с бывшим «мужем» Бари Алибасовым, которая сопровождается допросами и взаимными обвинениями. Федосеевой-Шукшиной и с ним предстоит дележка имущества.

А теперь Лидия Николаевна столкнулась с мошенниками. Некие люди, как уверяет актриса, без ее ведома снимали с ее счетов деньги. И вынули почти полмиллиона рублей.

— Оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! — объяснила Федосеева-Шукшина в интервью NEWS.ru. — Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения. Сама я шопингом не занимаюсь, так как у меня больные ноги. И в банк не ходила. А дочь Оля сходила в банк по моей просьбе и принесла выписку — в какие даты какие суммы снимались.

Раздосадованная кражей артистка пояснила, что в последние месяцы никаких покупок на такие суммы не совершала, сидела дома, а продукты ей привозила дочь.

Странная история произошла и с дорогим обручальным кольцом, которое ей подарил Бари Алибасов. Украшение с бриллиантами пропало после прихода гостей — подруги Тани, соседей и знакомых — на ее день рождения (25 сентября актрисе исполнилось 83 года). Пришлось идти в полицию.

— Написала заявление в полицию, пришел участковый разбираться, — вспомнила она. — Одно из колец — алибасовское — после этого нашлось на самом видном месте. Я думаю, что мне его подбросили.

Артистка считает, что ее «как будто целенаправленно сводят с ума или в могилу». И в этой ситуации сложно понять, кто друг, а кто враг. Помогает ли матери православная дочь Мария, неизвестно.

— Больше всего мне горько оттого, что я окончательно перестала понимать, кто друг, а кто враг, — сетует Федосеева-Шукшина. — Всю жизнь я была убеждена, что очень хорошо разбираюсь в людях. Но на старости лет вдруг выясняется обратное. От одной этой мысли мне хочется лечь и умереть.