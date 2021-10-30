Европа стала воевать сама с собой. Пока в торговле

Некогда объединенная и гордая Европа становится все больше похожа на кухню в коммунальной квартире в ее худших традициях. Фото: REUTERS

Некогда объединенная и гордая Европа с каждым днем становится все больше на кухню в коммунальной квартире в ее худших традициях, когда украсть чужую курицу из кастрюли или плюнуть в суп соседки считается чуть ли не высшей формой доблести.

Судите сами, Европарламент в Европейский суд иск к Еврокомиссии. По мнению Европарламента (органа, по сути, ничего не решающего, но все-таки представительного), Еврокомиссия не обеспечила верховенство законов Евросоюза в Польше и должна за это ответить.

Польша и Венгрия стали камнем преткновения для ЕС. Венгры, вообще, послали европейские ценности, предпочтя им традиционные семейные, а поляки решением своего Конституционного суда подтвердили верховенство национального законодательства над европейским. После чего глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из общей казны ЕС. А Европейский суд наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро ежедневно вплоть до упразднения Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, на чем настаивает Еврокомиссия.

И, хотя на фоне общей суммы дотаций, получаемых Варшавой из ЕС, этот миллион евро, что слону дробина, у поляков не могла не взыграть гордость. Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро, заявил, что Польша не потратит ни "единого злотого" на выплату назначенного штрафа, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава "будет защищать свои права любыми средствами", если "Еврокомиссия начнет Третью мировую войну". Тут уже в свою очередь возмутились немцы, а журнал Der Spiegel подготовил материал, что Польшу необходимо выставить вон из ЕС. Немцам это предложение пришлось по душе. Особенно после того, как они вспомнили про требование Польшей репараций от Германии за Вторую Мировую войну.

Но все это просто детские сказки по сравнению с тем, что разворачивается сейчас между Францией и Великобританией. Французы задержали британских рыбаков, не имеющих права на промышленный вылов рыбы возле британских Нормандских островов. Хотя эти острова находятся всего в 20 километрах от французского побережья и более, чем в 100 км. от английского берега, Великобритания после выхода из ЕС объявила их в зоне действия британского суверенитета. А французы считают их своей исключительной экономической зоной. Французы вроде бы согласились брать разрешения на вылов морепродуктов и рыбы у Лондона, но когда британские чиновники выдали французским рыбакам вдвое меньше разрешений, чем было подано заявлений, возмутились и объявили на английских рыбаков настоящую охоту. В Великобритании становятся все слышнее голоса о необходимости привлечь военно-морской флот бывшей владычицы морей к данному спору.

Ситуация развивается просто по какому-то фантастическому для союзников по НАТО сценарию. Стороны грозят друг другу санкциями. Причем, у французов в этом "диалоге санкций" позиции куда крепче. Они грозят запретить выгрузку улова с британских судов в своих портах, обещают ужесточить правила ввоза товаров из Великобритании во Францию и даже отрубить британские Нормандские острова от электропотребления.

Но самая главная угроза со стороны Парижа Лондону – это закрыть глаза на всех мигрантов, которые хотят через север Франции сбежать в Великобританию. Нечто подобное устроил на границах Белоруссии с Литвой и Польшей Александр Лукашенко, перестав быть живым щитом для потока нелегальных мигрантов, но на Белоруссию после этого обрушились со стороны Европы проклятия и санкции. А как будет тут? Подвергнет ли Евросоюз санкциям своего члена Францию? Устроит ли обструкцию Макрону, как Александру Лукашенко.

Франция увлеклась. Париж пообещал ввести санкции против Великобритании уже со 2-го ноября. У Макрона впереди выборы, и жесткость его позиции "защитить Францию" в отношении других стран в немалой степени обусловлена этим обстоятельством. А слово санкции скоро станет, похоже, самым популярным термином в Старом свете. Что вполне объяснимо: увлекшись накладыванием санкций на Россию, страны ЕС сами сузили свой дипломатический инструментарий до одного-единственного инструмента воздействия.

Ситуация напоминает один старый и не очень приличный анекдот про двух ковбоев, в котором в итоге ковбой Джо по-прежнему курит сигары, а ковбой Билл не может уже засыпать без сигары в причинном месте. Привычка стала условным рефлексом. Все больше желания плюнуть в суп в чужой кастрюле и как можно более смачно.

А от некогда высказанной Путиным мечты о единой Европе от Лиссабона до Владивостока остается все меньше и меньше. Если, конечно, России не придется взвалить на себя еще и эту миссию.