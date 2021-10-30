Американцы ставят деньги: Дочь Трампа станет президентом США

Иванка Трамп отметила 40-летие и самостоятельно идет в большую политику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году Дональду Трампу уже пришлось изрядно поиздержаться на подарки членам своей семьи: круглые даты отметили его младший сын Бэррон, которому исполнилось пятнадцать, пятый десяток разменял зять Джаред, а в предпоследний день октября свой 40-летний юбилей отметит любимая дочь 45-го президента США, Иванка.

Никто из членов клана Трампов не может сравниться по популярности с Иванкой, разве что сам Дональд Трамп.

Первые лучи по-настоящему мировой славы коснулись ее в ранней юности, когда старшая дочь Дональда Трампа решила стать моделью. Миллионы ей принесли собственный бренд модной одежды и ювелирных украшений, сейчас уже не существующий, а также работа в компании отца.

Юная Иванка Трамп и ее отец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня ее состояние оценивается в $800 миллионов, но здесь стоит отметить, что эту кучу денег составляют все активы, принадлежащие Иванке и ее мужу Джареду Кушнеру.

Иванка не пытала своих сил в большой политике, но после прихода в Белый дом на должность советницы главы государства стала с нею совершенно естественно ассоциироваться. Похоже, что в отношении дочери у Трампа были определенные планы: недавно стало известно, что он всеми силами продвигал ее кандидатуру на должность президента Всемирного банка.

Иванка начинала как модель и дизайнер одежды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Дональд Трамп со скандалом покинул Белый дом, Иванка, Джаред и трое их детей переехали во Флориду, где до сих пор, судя по отчетам папарацци, наслаждаются беззаботной жизнью. Сама Иванка говорит, что сейчас все свое время уделяет семье. Чету часто видят на пляжах, в ресторанах, тематических парках, а также на острове Индиана-Крик, часто называемого «Бункером миллиардеров». Там семейство приобрело особняк за $24 миллиона, а вдобавок к нему земельный участок по соседству, за который было выложено $32 миллиона.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

75-летний Дональд Трамп уже заявил, что будет пытаться вернуться в Белый дом в 2024 году. И было бы странным, если бы дочь, имя которой уже давно обсуждают в аспекте ее потенциального участия в президентской гонке, также выдвинула бы свою кандидатуру. Хотя поговаривают, что именно так намерен поступить Дональд Трамп-младший, один из сыновей бывшего президента.

Но до следующих выборов в США еще есть время, за которое может многое произойти. И это учитывают все – от избирателей до политологов. Многие из которых внимательно следят за одним из главных индикаторов народных чаяний. А таковым в Америке являются... ставки.

Имя Иванки Трамп вот уже несколько лет фигурирует в списках потенциальных кандидатов на пост президента США, на победу которого люди готовы поставить в букмекерских конторах доллар-другой.

В годы президентства Трампа Иванка была советником отца. Фото: REUTERS

- Сегодня Иванка Трамп как будущий президент США котируется на уровне, который можно определить как «у снежного кома нет никаких шансов в адском котле», – объясняют букмекеры. - Неблагоприятные шансы напрямую связаны с намерениями ее отца и губернатора Флориды Рона ДеСантиса занять Белый дом. Но вот если Дональд Трамп по тем или иным причинам выйдет из борьбы, то шансы Иванки и коэффициенты ставок на нее рванут на вершину списка и принесут огромные выплаты для сообразительных игроков, поставивших на нее в числе первых.

Некоторые политологи готовы биться об заклад, что в 2024 году Иванка президентом точно не станет, поскольку примет единственное правильное, по их мнению, решение и выставит свою кандидатуру на пост сенатора. Причем именно от Флориды, набрав необходимый для выдвижения ценз в качестве постоянного жителя штата. Плюс Солнечный штат – одна из политических вотчин Консервативной партии, члены которой массово проголосуют за Иванку только потому, что она дочь Трампа.

Она неоднократно высказывалась по самым разным вопросам. Так что даже сейчас легко представить ее политическую программу, главными пунктами которой станут: поддержка национальной экономики, защита права на владение оружием, реформа уголовного правосудия и защита прав женщин.

Влиятельные американские СМИ, основная часть которых к Трампу относится негативно, вынуждены учитывать молодость и деловую хватку Иванки и признают, что у нее есть все шансы стать президентом США. Они считают, что волей – неволей приходится учитывать несколько факторов: фамилию, унаследованную от отца; унаследованную, но не от него, осторожность в высказываниях; полученный за время работы в Белом доме опыт в высших политических сферах, и, конечно же, внешность супермодели.