Путин на G20 доходчиво объяснил, кто в чем ошибался

Владимир Путин выступил на G20 по видеосвязи. Фото: REUTERS

С 30 по 31 октября в Италии проходит саммит стран G20. Владимир Путин на мероприятие лично не поехал - на первом рабочем заседании группы он выступил по видеосвязи. Вообще, главные две темы встречи: изменения климата и пандемия, - но президент больше всего внимания уделил экономике. В принципе, преодоление финансового кризиса, начавшегося из-за коронавируса, можно отнести к борьбе с ковидом.

Речь российского главы сложно назвать оптимистичной. Скорее Путин ненавязчиво раскритиковал антикризисные меры стран большой двадцатки. Больше всего президенту не нравится, что государства залезают в долги без крайней необходимости.

- Для примера в России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам, в том числе добиться восстановления рынка труда, - рассказал Путин, добавив, что уже в этом году у нас будет профицитный бюджет.

Российский глава заметил, что наращивание госдола должно быть «ограниченным». Но этого-то как раз пока и не видно. Президент напомнил, что с 2017 по 2019 года в среднем по «двадцатке» дефицит бюджета составлял 3,8% ВВП. В прошлый ковидный год показатель резко скакнул до 11,2%, а сейчас средний дефицит бюджетов «остаётся на достаточно высоком уровне – 8,7%».

- 40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020–2021 годы придётся на Соединённые Штаты. Говорю об этом потому, что мы все прекрасно понимаем: от положения этой экономики зависит вся мировая, - заявил Путин.

Президент недовольно заметил, что «избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках – энергии, продовольствия и так далее».

- Повторю, базовая причина этих явлений – серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках, - резюмировал российский глава.

Путин рассказал, к чему приведет рост глобальной инфляции: к снижению деловой активности и усугублению неравенства между странами.

Закончил свое выступление президент разговором о вакцинах. Руководитель страны заявил, что нуждающиеся страны до сих пор не имеют доступа к прививкам. Это происходит из-за «недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда стран к взаимному признанию вакцин».

Путин предложил членам G20 взаимно признать национальные сертификаты о вакцинировании. Кроме этого, президент настаивает, чтобы обновление прививок под новые штаммы шло системно и сообща во всех странах. Координировать все это должна ВОЗ.