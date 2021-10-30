Геннадий Онищенко: Надо строже наказывать тех, кто продаёт и покупает поддельные сертификаты о прививке от ковида

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

...Геннадий Григорьевич, по мере обострения пандемии и введения ограничительных мер, еще одна проблема возникает: я - про липовые сертификаты о прививках. В некоторых странах подделка таких серьезных документов считается уголовным преступлением и преследуется по закону. Почему у нас столь лояльно относятся к тем, кто продаёт фальшивку?

- Здесь должны нести ответственность обе стороны – и тот, кто продает, и тот, кто покупает.

- Ну, фальшивку, все-таки, изготавливает продавец.

- Да, его надо наказать за то, что предлагает эту услугу. Но он не кистенем же заставлял вас покупать сертификат! Вы же просите!

Вместо того, чтобы пойти и бесплатно привиться. Вы же прививку делать не хотите. И поэтому платите деньги какому-то жулику за поддельный документ.

- Это говорит о чем?

- О вашей полной безответственности и пренебрежении к собственному здоровью.

Вы рискуете заболеть, и если болезнь будет протекать очень тяжело, - надолго, а может быть, и навсегда, потеряете здоровье.

Потому что, вдобавок у вас обострятся все хронические заболевания. И вы не один год станете работать на аптеку.

- Как?

- Ну, я не тебя лично имею ввиду.

- Надеюсь.

- К тому же - ты привился.

- Разумеется...

Сейчас самый актуальный вопрос – почему люди не прививаются? Как вы считаете? У нас масса врачей, которые с ног сбиваются, борясь за жизнь пациентов. Порой и сами гибнут!

- В этой проблеме две стороны.

Одна – бешеная активность антипрививочников. Я имею в виду, прежде всего, всякого рода блоггеров и «диванных аналитиков», заполонивших соцсети - и вообще все информационное пространство. И вот эти ничтожества, которые занимаются контрпропагандой, не будучи специалистами в данной области, сводят на нет все усилия врачей.

- А вот это не пройдёт!

- Мне просто обидно, когда это невежество, вольно или невольно, подпитывают и некоторые медицинские работники. Ведь с них спрос должен быть больше! Вот это – другая сторона – недоработка медицинского сообщества.

- А в этой среде полного согласья, действительно, нет.

- Сегодня каждый врач, находящийся на работе в государственном медучреждении и в частной организации, должен заниматься пропагандой вакцинации.

Но ведь мы пока видим, что есть даже доктора, которые несут всякую околесицу. И создается впечатление, что они где-то в подземном переходе купили свои врачебные дипломы и никогда в жизни не занимались ни иммунологией, ни вакцинациями, ни эпидемиологией.

Таких тоже надо привлекать к ответственности за срыв государственных мероприятий и за то, что агитируют не выполнять законы Российской Федерации об иммунопрофилактике.

Где министры региональные, главные санитарные врачи? С них-то почему нет спроса?

С самого первого дня (речь о пандемии. - А. Г.) мы начали говорить: ах, какие у нас люди несознательные, ах, как они не хотят прививаться, носить маски… А кто-нибудь в регионе - в Калужской, Тамбовской Омской, Оренбургской областях, в Хакасии, Хабаровском крае спросил с функционеров: а что вы сделали для того, чтобы люди пришли на вакцинацию? Где ваша пропаганда? Как вы организовали работу?

А ведь порой диву даешься, сколько бардака на местном практическом уровне.

- То есть, нужно ужесточить спрос?

- Я, например, не вижу пока, чтобы вообще с кого-то спрашивали за проваливающуюся компанию вакцинации.

Вот Владимир Владимирович Путин отправил министра здравоохранения и всех его замов в регионы, где сегодня - самая острая ситуация, где нужно организовывать лечебную помощь, контролировать, чтобы она оказывалась в полном объеме. И квалифицированно.

- Может, есть все же смысл ввести уголовное наказание за покупку и продажу липовых сертификатов о вакцинации?

- Понимаешь, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, чтобы была уже действующая правоприменительная практика. Мы читали хотя бы одну статью, в которой рассказали бы, как кого-то наказали за липовый сертификат?

- Я - нет. Но, может, пропустил просто.

- Я тоже не видел. Поэтому, как мы можем говорить об ужесточении, если не видим, как используются имеющиеся возможности и какой это дает результат?

Значит, прежде, чем пересматривать законы, надо широко показать, как применяются уже согласованные меры.

- Ну, согласен... Спасибо!